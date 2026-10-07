Feijóo elige a la leonesa Ester Muñoz como portavoz de campaña del PP para las elecciones generales

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, informará este martes, 8 de octubre, de la designación de la leonesa Ester Muñoz como portavoz de campaña de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre, como ha informado el partido a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso se complementará, en la divulgación del mensaje del partido, al portavoz nacional, Borja Sémper.

En la misma Junta Directiva Nacional, Alberto Núñez Feijóo informará de la designación de la vicesecretaria de Sectorial, Alma Ezcurra, como responsable de la elaboración del programa electoral.

Feijóo consolida así a dos mujeres jóvenes, y a dos de sus dirigentes más sólidas en el desarrollo de sus respectivas funciones.