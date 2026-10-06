Las Cortes abren el ensayo de campaña del 29-N con la pugna por la vivienda y la aprobación del techo de gasto

El pleno de las Cortes de Castilla y León de este martes y miércoles será el primer ensayo de campaña de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre en la Comunidad.

Tras la disolución de las Cortes Generales anunciada este lunes por Pedro Sánchez, nueve meses antes del cierre natural de la legislatura, y a raíz del rechazo en el Congreso de los decretos de vivienda, la sesión deja de ser un trámite autonómico.

El control al Ejecutivo arranca en la Cámara a las 16:00 horas con la vivienda como munición principal y con un techo de gasto de 15.104,54 millones de euros que inaugura los presupuestos de 2027 en plena precampaña.

El pulso que tumbó los reales decretos-ley el viernes aterriza de lleno en el hemiciclo.

Aquellas normas −suspensión temporal de desahucios de hogares vulnerables, límites a las compras especulativas, regulación del alquiler de temporada y prórroga automática de contratos− no salieron adelante, y el PSOE quiere que el debate no se quede en Madrid.

Ensayo de la campaña electoral

Carlos Martínez preguntará a Alfonso Fernández Mañueco "cómo" piensa ejercer sus competencias en vivienda. Los socialistas registran además una proposición no de ley sobre vivienda pública y régimen de protección, y otra para reforzar el "escudo social" ante el alza de precios.

El cálculo es claro: fijar el relato antes de que arranque la campaña oficial, el 13 de noviembre. De un lado, el abandono de inquilinos y vulnerables; del otro, el fracaso de la intervención estatal y el uso electoral del problema.

PP y Vox, socios en la Junta, mantienen la oposición frontal a las medidas del Gobierno central. Las ven como una invasión competencial, un desincentivo a la oferta y una reacción tardía.

Leticia García, portavoz popular, ya ironizó el viernes con que el único consenso real es el de convocar elecciones, y situó a Martínez en "modo electoral". La Junta había avisado de que recurriría los decretos si se convalidaban.

El dato que ambos bandos manejarán es el de UGT y CC.OO.: cerca de 95.000 contratos de alquiler en la comunidad podían haberse acogido a la prórroga que ha quedado sin efecto.

El eco de las movilizaciones

Las movilizaciones del fin de semana en Valladolid, León, Burgos, Palencia, Segovia y Salamanca −bajo el lema 'Contra el negocio de la vivienda, contra las migajas del Gobierno'− dejan el ambiente caldeado justo cuando Castilla y León vuelve a repartir 31 escaños al Congreso.

La sesión de control no se agota en el alquiler, aunque todo se leerá ya con la cita del 29 de noviembre encima.

Alicia Gallego (UPL) pedirá a Mañueco una valoración de la sanidad pública en las tres provincias de la Región Leonesa mientras que la socialista Nuria Rubio exigirá a Carlos Pollán que concrete en qué datos se basa para sostener que no caben más menores no acompañados.

El Grupo Popular añade otra para que el Gobierno inicie la derogación de la última ley orgánica de educación y presente un nuevo proyecto consensuado con las autonomías, centrado en la calidad, la “libertad” y el aprendizaje efectivo.

El techo de gasto

El pleno se cierra con dos votaciones de calado en este nuevo calendario. La toma en consideración de la reforma de la normativa autonómica de violencia de género −la primera de la legislatura, tras intentos fallidos en la décima y la undécima− dependerá de que el PP aprecie "consenso total".

Y la aprobación del límite de gasto no financiero para 2027, fijado en 15.104,54 millones, abre unos presupuestos que ahora se tramitarán con las urnas del 29 de noviembre ya marcadas.

Castilla y León elige 31 diputados −cinco por Valladolid; cuatro por Burgos, León y Salamanca; tres por Ávila, Palencia, Segovia y Zamora; dos por Soria− en un mapa que en 2023 dio 18 al PP, 12 al PSOE y uno a Vox.

El pleno de esta semana no altera esa correlación, pero sí mide cómo cada grupo convierte la vivienda, el gasto y la violencia de género en argumento de una campaña que, tras el adelanto, acaba de empezar.

15 preguntas orales

La sesión plenaria de este martes por la tarde se iniciará con la realización de 15 preguntas orales al Gobierno de la Junta de Castilla y León por parte de los grupos. Serán las siguientes:

Ahora que usted se ha dado cuenta de que tiene competencias en vivienda a raíz del estudio que ha realizado de los reales decretos-leyes 26/2026 y 27/2026, ¿Cómo piensa ejercer esas competencias? (PSOE)

¿Qué valoración hace de su gestión en materia de Sanidad en las tres provincias de la Región Leonesa? (UPL)

¿En qué datos concretos se basa para sostener que no caben más menores no acompañados en Castilla y León? (PSOE)

¿El rigor que usted reclama para estudiar el absentismo laboral también lo exige para todo? (PSOE)

¿Hasta cuándo va a seguir la Junta de Castilla y León despreciando a pacientes y usuarios del Hospital Clínico Universitario de Valladolid? (PSOE)

¿Qué razones justifican que la Junta de Castilla y León no prevea mantener las 167 plazas asIstenciales actualmente existentes en la Residencia de Los Tres Árboles una vez entre en funcionamiento el nuevo Centro Muitiservicios de Cuidados de Larga Duración de Zamora? (PSOE)

actualmente existentes en la Residencia de Los Tres Árboles una vez entre en funcionamiento el nuevo Centro Muitiservicios de Cuidados de Larga Duración de Zamora? (PSOE) ¿Cómo valora la Junta de Castilla y León la rehabilitación integral del Centro de Salud de Pinilla, considerando que tras su reapertura se ha evidenciado una falta de espacio para albergar el servicio de fisioterapia? (PSOE)

¿Cómo valora la Junta de Castilla y León la situación del transporte metropolitano de Salamanca y su alfoz? (PSOE)

¿Por qué la Junta de Castilla y León no ha comenzado aún la construcción de la Variante Este de Aranda de Duero, comprometida hace ya 17 años? (PSOE)

¿Cuál es el calendario de actuaciones concretas que tiene previsto la Junta de Castilla y León para ejecutar de manera definitiva el proyecto de humanización y adecuación de la CL-601 a su paso por Valsaín y La Pradera de Navalhorno? (PSOE)

¿Garantiza la Junta de Castilla y León que cuando sea inaugurada la nueva residencia de personas mayores de la calle Madrigal, en Ávila, continuará prestando servicio la actual? (PSOE)

¿Qué valoración hace la Junta de su decisión de situar fuera de la Tierra de Campos (concretamente en un municipio del área metropolitana de Valladolid) la Oficina Técnica de Soporte y Coordinación Turística para el Programa Territorial de Fomento de Tierra de Campos? (UPL)

¿Tiene voluntad política la Junta de Castilla y León en favorecer la creación de Entidades Locales Menores, siempre que así lo expresen los Ayuntamientos y los vecinos? (UPL)

Sr. Consejero: ¿Tiene la Junta de Castilla y León algún plan para climatizar las plantas de habitaciones de la Residencia de Personas Mayores Los Royales en Soria? (Soria ¡Ya!)

¿Considera la Junta de Castilla y León suficientes sus inversiones en los centros de salud de las Zonas Básicas de Salud de la Ciudad de Ávila? (Por Ávila)

Dos interpelaciones y dos mociones

En el pleno de esta semana se debatirán y votarán dos interpelaciones y dos mociones. La primera de las interpelaciones, del Grupo Socialista, será relativa a política general en materia de sanidad y la segunda, también de los socialistas, será relativa a política general en materia de Administración local.

La primera moción, del Grupo Socialista, será relativa a política general en materia de patrimonio, agricultura y ganadería y la segunda, del Grupo Mixto, será relativa a política general en materia de carreteras.

Cuatro PNL

En la sesión plenaria de este miércoles por la mañana se debatirán y votarán cuatro Proposiciones No de Ley (PNL). La primera de ellas, del Grupo Socialista, instará a la Junta de Castilla y León a adoptar una serie de medidas en materia de vivienda pública y vivienda sometida a algún régimen de protección.

La segunda, también de los socialistas, instará a la Junta de Castilla y León a adoptar diversas medidas para ayudar a las familias, autónomos, empresas y sector primario frente al aumento de los costes energéticos.

La tercera PNL, presentada por el Grupo Popular y el Grupo Vox de forma conjunta, instará a la Junta de Castilla y León a adoptar determinadas medidas para garantizar una conectividad "adecuada" a las redes de información y comunicación en Castilla y León.

La cuarta y última, del Grupo Popular, instará a la Junta de Castilla y León a dirigirse al Gobierno de España con el fin de que proceda a iniciar los trámites legalmente oportunos para que se derogue la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

También a presentar, "de forma consensuada con las comunidades autónomas y la comunidad educativa, un nuevo proyecto de ley de educación para alcanzar determinados objetivos de calidad de la enseñanza, de garantía de la libertad de enseñanza y del aprendizaje efectivo de los alumnos".

Techo de gasto

En la sesión plenaria de este miércoles se producirá la toma en consideración de la Proposición de Ley de modificación de la Ley 13/2010, de 9 de diciembre, contra la Violencia de Género en Castilla y León, presentada por el Grupo Socialista.

Finalmente, tendrá lugar el debate y votación del acuerdo de 1 de octubre de 2026, de la Junta de Castilla y León, por el que se fija el límite de gasto no financiero para el ejercicio 2027. Un pleno marcado por el adelanto de las elecciones generales que vivirá el primer ensayo de campaña en las Cortes autonómicas.