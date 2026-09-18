La Junta logra que se estimen nueve recursos contra el traslado de menas a Castilla y León: “Seguiremos peleando"

La Junta de Castilla y León ha logrado que se estimen nueve recursos contencioso-administrativos contra las resoluciones por las que se trasladaron a la Comunidad menores migrantes no acompañados llegados a otros puntos de la geografía española.

Se ha declarado la nulidad, en concreto, del expediente impugnado y se ha ordenado retrotraer las actuaciones al momento anterior al dictado en esas órdenes.

Así lo ha comunicado este viernes, 18 de septiembre, el vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, en la gala de los Premios Cincho 2026 en el Teatro Ramos Carrión.

“La Junta de Castilla y León se va a oponer por todos los medios políticos, legales y jurídicos al reparto de la inmigración ilegal por parte de Gobierno de Pedro Sánchez. Lo dijimos y está en el pacto de Gobierno. Lo vamos a cumplir con todas las consecuencias”, ha afirmado Pollán.

El consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales ha afirmado que “una de las posibilidades pasa por explorar la competencia que la Ley de Extranjería da a las comunidades autónomas” con la “aplicación del Artículo 35.2” de “llegar a acuerdos con países de origen para la devolución de esos menores a sus países”.

“Sabemos que peleamos en desigualdad de fuerzas, desde el Gobierno de la Junta de Castilla y León contra lo que se ha convertido en una mafia que es el Gobierno de Pedro Sánchez con la connivencia del reino de Marruecos, país invasor en el caso de Ceuta”, ha añadido.

Ha afirmado también que “van a llevar el pacto de Gobierno hasta el final” y que “ya tenemos algunas pequeñas victorias”.

“Tenemos nueve recursos contencioso-administrativos en los que se nos ha dado la razón, a Castilla y León, en ese reparto arbitrario y sin que el Gobierno de España haya cumplido con sus competencias en materia de extranjería. No puede ser que no cumplan y que repartan un problema para que carguen las comunidades”, ha explicado Pollán.

El vicepresidente primero también ha añadido que “vamos a seguir peleando en todos los frentes” y “con todos los medios al alcance”.

“Vamos a explorar con todos los países de origen la posibilidad de la Ley de Extranjería. No podemos actuar de otra forma que con todos los medios jurídicos y legales al alcance. Y es lo que hacemos. En Aragón se ha dado la razón en 17 recursos, que suponen una nulidad en la resolución de traspaso de esos menores a las comunidades”, ha asegurado Pollán.

Añade que eso supone que “todo vuelva al principio” y que el Gobierno “cumpla con la legislación nacional, internacional y el interés del menos para que estén con sus familias o con la entidad tutelar del país de origen”.