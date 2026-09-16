Mañueco anuncia un plan de matemáticas e impulsa el de lectura, el uso crítico de la IA y 7.600 actividades para docentes

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y la consejera de Educación, María Pardo, durante la ianuguración del curso 2026-2027 de las enseñanzas escolares no universitarias de la Comunidad, este martes en el CEIP Arcipreste de Hita del municipio segoviano de El Espinar Nacho Valverde ICAL

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha avanzado este miércoles las nuevas medidas con las que el Ejecutivo autonómico seguirá "reforzando la calidad y la excelencia" de un sistema educativo que se mantiene "entre los mejores de España y del mundo".

Y lo ha hecho en el acto de apertura del curso escolar 2026-2027, celebrado en el CEIP Arcipreste de Hita de la localidad segoviana de El Espinar.

Mañueco ha anunciado que la Junta potenciará el plan de lectura e impulsará un nuevo plan de matemáticas, creará un sistema de alerta temprana para intervenir ante situaciones de desconexión escolar y extenderá a 6º de Primaria las medidas de éxito educativo.

También, pondrá en marcha una red de centros de referencia en buenas prácticas para impulsar las mejores metodologías pedagógicas.

Asimismo, el Ejecutivo autonómico creará un Centro de Formación de Familias, que abordará, entre otros aspectos, el buen uso de las pantallas fuera del aula.

Además, articulará un plan para fomentar el uso responsable de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial en las aulas con el objetivo de que cualquier alumno que termine la ESO en Castilla y León sepa utilizar la inteligencia artificial "de forma crítica, responsable y eficiente".

Estas medidas estarán acompañadas por un ambicioso programa de formación del profesorado, con 7.600 actividades durante este curso.

La exigencia, base del modelo

El presidente de la Junta ha señalado que estas nuevas actuaciones permitirán seguir avanzando en un modelo educativo "basado en el mérito, el esfuerzo y la capacidad, adaptado a las circunstancias particulares de cada alumno, que acompaña a quienes tienen dificultades y fomenta el potencial de los mejores".

En este sentido, ha recordado que el Informe PISA 2025 confirma que Castilla y León continúa contando "con uno de los mejores sistemas educativos de España y del mundo".

Es, además, la única comunidad autónoma que se ha mantenido desde 2009 entre las tres primeras de España tanto en Ciencias y Matemáticas como en Lectura, y destaca también "por su equidad y por contar con uno de los niveles más bajos de acoso escolar".

Mañueco ha advertido, no obstante, de la pérdida de puntuación registrada y ha fijado como objetivo mejorar los resultados en el próximo Informe PISA.

Frente a esta situación, Castilla y León seguirá "reforzando un modelo educativo que apuesta por el conocimiento, el esfuerzo y una atención adaptada a las necesidades y capacidades de cada alumno".

El objetivo del Gobierno autonómico es consolidar en la Comunidad "un sistema educativo público, universal, innovador, inclusivo y orientado a la excelencia, que sitúe al alumno en el centro y le proporcione las herramientas necesarias para desarrollar todo su talento".

Alumnos y familias

El curso 2026-2027 comienza también con nuevos avances en las medidas de apoyo a los alumnos y sus familias.

Cerca de 24.000 alumnos cursarán gratuitamente el primer ciclo de Educación Infantil en Castilla y León, un 8% más que el pasado curso, mientras que el número de estudiantes que accederá a la gratuidad de los libros de texto rondará los 100.000.

El presidente ha destacado que Castilla y León cuenta con un sistema educativo público, universal y gratuito desde el nacimiento hasta los 16 años, que combina la igualdad de oportunidades con la calidad y la excelencia educativa".

Cifra récord de docentes

Castilla y León comienza el curso con una cifra récord de 37.074 docentes, 551 más que el pasado curso. Además, se incorporan 190 efectivos adicionales para la atención al alumnado con necesidades educativas especiales.

Mañueco ha destacado el papel esencial de los docentes en la fortaleza del sistema educativo de Castilla y León y ha reafirmado la voluntad de la Junta de "seguir atendiendo las mejoras acordadas con las organizaciones sindicales y reducir la carga burocrática para que los profesionales puedan centrarse en su labor educativa".

El bienestar de toda la comunidad educativa será también uno de los objetivos prioritarios.

Para ello, Castilla y León cuenta con la primera Dirección General de Bienestar Educativo de España, centrada en ámbitos como la convivencia escolar, la prevención del acoso, la salud mental y emocional y el uso responsable de la tecnología.

Medio rural y FP

La Junta seguirá garantizando una educación de calidad con independencia del lugar de residencia. Este curso permanecerán abiertas 30 unidades rurales con tres o cuatro alumnos, reforzando la igualdad de oportunidades entre el medio rural y urbano y contribuyendo a generar futuro en los pueblos de Castilla y León.

A esta apuesta se suma el esfuerzo inversor para modernizar y mejorar las infraestructuras educativas.

Este año se ha alcanzado una cifra récord superior a los 26 millones de euros en obras de reforma, mantenimiento y mejora de los centros educativos, con más de 370 actuaciones en toda la Comunidad. De ellas, 56 se han ejecutado en la provincia de Segovia, con una inversión de 4,8 millones de euros.

Finalmente, Mañueco ha destacado también el crecimiento y prestigio alcanzado por la Formación Profesional en Castilla y León, que supera ya los 51.000 estudiantes y alcanza una empleabilidad media cercana al 90%.