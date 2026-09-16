La Junta refuerza la protección y seguridad en los museos de Castilla y León ante el aumento de robos de piezas únicas

Imagen del altar sin uno de sus ángeles en la Iglesia de la Vera Cruz de Valladolid. Fotografía: cedida por la Cofradía de la Vera Cruz a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León ha indicado que la conservación, protección y custodia, así como la difusión del patrimonio de Castilla y León, constituyen una labor esencial en la gestión del Gobierno autonómico.

Han indicado que, en este contexto, y ante la “preocupación existente por la protección de las colecciones” la Consejería está “adoptando medidas preventivas y reforzando los mecanismos de protección de las piezas susceptibles de este tipo de robos”.

Todo ello en coordinación con el Ministerio de Cultura y con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Unas actuaciones que se desarrollan desde que se ha tenido conocimiento de los robos registrados en museos de otras comunidades autónomas y que están dentro de las recomendaciones trasladadas en las reuniones mantenidas con el Ministerio.

Desde la Junta de Castilla y León apuntan que la sustracción del Tesoro de Villena “no constituye un episodio aislado” sino que “se enmarca en un fenómeno delictivo que está afectando a museos de distintos países europeos”.

Los análisis realizados apuntan, además, a una evolución de este tipo de robos hacia métodos “cada vez más agresivos y contundentes”, con especial interés de las organizaciones criminales “por objetos de oro y plata, por su facilidad para ser fundidos, así como por piedras preciosas y piezas de joyería, debido a su facilidad de reventa ilícita”.

Valladolid también ha sufrido estos robos. Desde la Iglesia de la Vera Cruz se denunciaba la sustracción de uno de sus Ángeles Torcheros del altar del ‘Lignum Crucis’ del siglo XVII, el pasado jueves.

Ese mismo día, en la Iglesia de San Pablo también se denunciaba la sustracción del cuadro del Ecce Homo del siglo XVII y el lunes, la congregación también denunciaba la falta de una placa de la séptima estación del Vía Crucis.

Por este motivo, y como continuación de las actuaciones preventivas que ya se han venido realizando de forma individual en los museos, desde la Consejería se están impulsando y reforzando varias medidas.

Se ha actualizado el diagnóstico de las colecciones, instalaciones y zonas sensibles de cada museo, con la identificación de puntos vulnerables y establecimiento de medidas de protección que resulten necesarias.

Se han revisado las vitrinas y sistemas de exposición de las piezas consideradas de mayor riesgo, especialmente aquellas que, por sus características o valor, puedan resultar más susceptibles de sustracción. Los museos trasladarán a la Dirección General de Políticas Culturales la información correspondiente para valorar, en su caso, las medidas adicionales que deban adoptarse.

También se ha reforzado la coordinación con la Policía Nacional de cada localidad y con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, aprovechando la colaboración y el asesoramiento ofrecidos en materia de prevención y seguridad.

Y, además, se ha extremado la atención de todo el personal de los museos ante posibles comportamientos o actitudes sospechosas de visitantes.

Esta medida incluye la concienciación tanto del personal propio como de los trabajadores de las empresas de seguridad externa, con el objetivo de mejorar la capacidad de detección y prevención.

Además, se ha solicitado la puesta en marcha de acciones formativas específicas para los trabajadores de los museos y las empresas de seguridad. También se ha planteado la conveniencia de hacer extensivas estas recomendaciones a otros titulares de centros museísticos que custodian objetos de especial valor.

La Junta de Castilla y León mantiene así una política activa de prevención y protección del patrimonio museístico, anticipándose a posibles riesgos y reforzando las medidas de seguridad allí donde resulte necesario, con la colaboración de los responsables de los museos, el Ministerio de Cultura y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte actualiza el diagnóstico de las zonas sensibles, revisa las vitrinas de las piezas de mayor riesgo y estrecha la coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.