El eurodiputado Raúl de la Hoz (PP) reclama un pacto europeo para acabar con el 'gold-plating' a las empresas

El eurodiputado Raúl de la Hoz (PP), que estuvo 25 años como parlamentario en las Cortes de Castilla y León, ha reclamado este miércoles, 16 de septiembre, un pacto europeo para impedir que los estados miembro añadan nuevas cargas administrativas a las empresas durante la transposición de la legislación.

De la Hoz, durante su intervención en el pleno en Bruselas, ha advertido de esta "contradicción" entre los objetivos europeos en materia de competitividad y simplificación y el incremento de los trámites administrativos a los que han de hacer frente las empresas.

"Llevamos toda la legislatura hablando de competitividad y de construir una industria europea sólida, mientras seguimos regulando para obligar a nuestras empresas a dedicar cada vez más tiempo y recursos a cumplir trámites administrativos", ha lamentado.

El eurodiputado castellano y leonés ha incidido en la llamada práctica del 'gold-plating', con la que los estados miembros añaden, durante el periodo de transposición, requisitos adicionales no previstos en un inicio por la legislación europea.

"La legislación europea debe aplicarse de forma fiel y homogónea. No puede convertirse en una excusa para que los Gobiernos nacionales añadan formularios, permisos y obligaciones que Europa nunca exigió", ha reivindicado.

Ante ello, De la Hoz ha defendido el llamamiento protagonizado por la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, para ir avanzando hacia un pacto contra esta práctica.

"Un pacto que necesariamente debe contener el compromiso de aplicación efectiva por parte de los Estados del principio de una nueva carga, una carga eliminada", ha incidido.

Para ello, ha exigido una Comisión Europea "firme y que controle esas transposiciones y exija responsabilidades cuando la sobrerregulación nacional dañe el mercado único".

Para el eurodiputado, la simplificación normativa "no implica desregular ni rebajar estándares, sino regular mejor, manteniendo estándares".