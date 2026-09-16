David Hierro (Vox) carga contra Vinicius y Mbappé por su desplante a Ceuta: "No pueden volver a pisar el Bernabéu"

Vinicius y Mbappé tapando la camiseta de apoyo a Ceuta en el partido de este martes contra el Elche y una intervención del portavoz de Vox en las Cortes de Castilla y León, David Hierro, en un montaje de EL ESPAÑOL EFE / Leticia Pérez-ICAL

El portavoz de Vox en las Cortes de Castilla y León, David Hierro, público y reconocido madridista, no se ha andado con rodeos. El procurador ha lanzado una andanada directa contra Vinicius Junior, Kylian Mbappé e Ibrahima Konaté por no mostrar el mensaje de apoyo a Ceuta en sus camisetas durante el partido contra el Elche de este miércoles.

Su frase más dura no deja lugar a dudas. "Estos dos no pueden volver a pisar el Santiago Bernabéu", publicó en su cuenta personal de la red social X.

La polémica estalló el martes por la noche en el Martínez Valero. Como en otros partidos de la jornada, los jugadores de ambos equipos saltaron al césped con una camiseta blanca que rezaba 'Todos somos caballas', el apodo popular de los ceutíes, acompañado de un mensaje de solidaridad con la ciudad autónoma.

La iniciativa, impulsada en el contexto de la entrada masiva de inmigrantes de julio, pretendía mostrar apoyo institucional a Ceuta. Vinicius, Mbappé e Ibrahima Konaté no siguieron el mismo criterio que el resto de sus compañeros.

Los dos primeros se colocaron la prenda remangada hasta el pecho, de forma que el lema quedaba cortado o prácticamente ilegible. Un vídeo que circuló con rapidez muestra a Vinicius indicando a Mbappé cómo debía ponérsela para que el texto no se viera. Ambos se la quitaron antes del saludo protocolario.

Konaté, por su parte, la llevó recogida o en la mano. El resto de la plantilla merengue y los jugadores del Elche sí lucieron el mensaje completo.

"No pueden pisar el Bernabéu"

Hierro reaccionó en cadena. "Cada día les tengo más asco", publicó. Poco después, al ver las imágenes de Vinicius aleccionando a Mbappé, incrementó su contundencia. "Estos dos no pueden volver a pisar el Santiago Bernabéu", afirmó.

Al día siguiente endureció el discurso. Según el dirigente de Vox, la culpa no es solo de los futbolistas. "Si a los chicos no les da, pues no les da", señala. El problema de fondo, afirma, es que durante años la dirección del club ha desvinculado al Real Madrid de su identidad española para convertirlo en una "marca universal".

No se quedó ahí. Hierro reclamó medidas inmediatas: poner a ambos jugadores a la venta el mismo día, suspender sus contratos hasta recibir una oferta similar a lo invertido en ellos "y carretera".

El portavoz de Vox en las Cortes de Castilla y León, David Hierro, durante un partido del Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu Cedida

"Ningún jugador está por encima"

"Ningún jugador está por encima del Real Madrid y el Real Madrid no está por encima de España", zanjó.

En otro mensaje, el portavoz de Vox en las Cortes de Castilla y León recordó a Mbappé y Konaté, ambos franceses, "lo que les pasó a los franceses en España cuando se atrevieron a tocar los bemoles a los españoles de a pie", recordando la Guerra de la Independencia.

Añadió, con ironía, que no cree que Mbappé sea Napoleón ni Konaté Dupont, y que Vinicius "no sabrá ni quién fue Napoleón… el pobre".

Un malestar creciente

El Real Madrid ha defendido la libertad de cada jugador para decidir si participa o no en el gesto. El club admite que existen "opiniones, sensibilidades y perspectivas" distintas dentro del vestuario. Esa explicación no ha servido para apagar el malestar.

La Peña Madridista de Ceuta ha anunciado que enviará un escrito de queja al club. En redes y en tertulias, el gesto se ha interpretado como un desplante deliberado a una ciudad española que vive una situación de máxima tensión.

Hierro ha convertido esa molestia en un alegato político: el Madrid no puede permitir que dos de sus estrellas traten con desdén un símbolo de solidaridad con territorio español. Para el dirigente de Vox, el Bernabéu no es un escaparate cosmopolita al margen de España. Y quienes no lo entiendan, según su criterio, sobran.