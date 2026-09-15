El PSOE exige explicaciones a la Junta por "hacer trabajar sin contrato ni alta" a profesionales de Educación Infantil

El secretario de Organización del PSOE de Castilla y León, Daniel de la Rosa, en una imagen de archivo Rubén Cacho ICAL

El secretario de Organización del PSOE de Castilla y León, Daniel de la Rosa, ha exigido este martes a la Junta "explicaciones urgentes" por "hacer trabajar sin contrato ni alta en la Seguridad Social" a profesionales de Educación Infantil.

De la Rosa ha denunciado la situación de "incertidumbre e inseguridad laboral" que están sufriendo estos trabajadores.

"Estamos hablando de unos 500 trabajadores, con titulación de Técnico Superior en Educación Infantil, que forman parte del personal laboral de la Junta de Castilla y León con contrato vinculado a los fondos europeos", ha afirmado.

El secretario de Organización ha señalado que esta fórmula de contratación vinculada a los fondos de la UE, vigente desde el curso 2022-2023, "se ha repetido hasta mayo de 2026, cuando se agotó esta cuantía".

"No puede ser que la Junta les comunique la última semana de agosto que deben iniciar su actividad sin contrato y que les hayan tenido 15 días en un limbo laboral", ha afirmado De la Rosa.

Y ha incidido en que "al menos en la Consejería de Educación alguien debería saber y haber actuado para que estos trabajadores, en su mayoría mujeres, no se hubieran visto en la situación de tener que trabajar sin contrato durante 15 días".

"Es incomprensible. Presentaremos en las Cortes iniciativas parlamentarias exigiendo responsabilidades y todas las explicaciones de cómo ha podido suceder esto", ha señalado.

Movilizaciones

La iniciativa socialista llega después de que este lunes la plataforma '0-3 Castilla y León' anunciara que saldrá a las calles el 17 de septiembre para reclamar ratios "dignas, estabilidad y un reconocimiento real" para las educadoras de Educación Infantil de 0 a 3 años.

En el marco de una movilización estatal, han indicado que los niños y niñas de 0 a 3 años "tienen derecho a vincularse, a sentirse seguros y a recibir una educación de calidad".

"Ese es el significado del hilo rojo, símbolo de esta reivindicación, el vínculo invisible que une a cada criatura con las profesionales que la acompañan. Un hilo que necesita tiempo, estabilidad y presencia", han zanjado.