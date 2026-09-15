El leonés Pablo Fernández será el candidato de Podemos para la alcaldía del Ayuntamiento de Madrid: batalla contra Almeida

El leonés Pablo Fernández, actual portavoz y secretario de organización morado, será el candidato de Podemos para liderar el partido en el Ayuntamiento de Madrid.

Para serlo se tiene que presentar a las primarias que la formación celebrará este mes de octubre. Todo hace indicar que será el candidato para volver al Ayuntamiento de Madrid.

El que fuera portavoz de Podemos en las Cortes de Castilla y León, y ahora colaborador habitual en los programas de televisión, lo ha confirmado en sus redes sociales.

“Tengo una noticia que daros: quiero ser el candidato a la alcaldía de Madrid. Porque Madrid es mucho más que los negocios de Florentino o la desidia de Almeida. Madrid es la fuerza de sus barrios, la dignidad de sus vecinas y el trabajo de quienes la defienden de la especulación a diario. Vamos a hacer una ciudad en la que puedas vivir, tener tiempo para ti y construir tu futuro”, ha afirmado.

Desde Podemos avanzan que construirán una candidatura "nítidamente de izquierdas", con propuestas claras y centrada en los temas clave del día a día de los madrileños.

Los inscritos de Podemos están llamados a votar en las primarias entre el 5 y el 11 de octubre. Los resultados se conocerán el día 13.

De esta forma, si los militantes quieren, el leonés será el candidato al Ayuntamiento, mientras que Ione Belarra, actual diputada y secretaria general, será la cabeza de cartel a la Comunidad de Madrid.

Pablo Fernández es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido trabajador autónomo, regentando un quiosco de prensa en su ciudad natal.

En mayo de 2017 fue reelegido secretario general de Podemos en Castilla y León.

Dos años fue elegido de nuevo como candidato de Podemos a la presidencia de la Junta de Castilla y León, perdiendo 8 de los 10 diputados, manteniendo únicamente uno por Burgos y otro por León.

En 2022 fue designado nuevamente candidato de Unidas Podemos a la presidencia de la Junta de Castilla y León. En esta ocasión, la candidatura que encabezó, lo hizo por Valladolid, sabedor de que no sacaría procurador por León.

En 2026, ya no se presentó y Podemos se quedó sin representación. Es decir, que pasó de tocar el cielo a quedarse sin nada en las Cortes.

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