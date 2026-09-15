Javier Iglesias, Javier Maroto y Clara Martín ya son senadores por Castilla y León

Javier Maroto, Clara Martín y Javier Iglesias en el acto para ser proclamados senadores. Juan Lázaro / ICAL .

Javier Iglesias, Javier Maroto y Clara Martín ya son oficialmente senadores por la Comunidad de Castilla y León.

Los tres tomaron posesión esta mañana de martes de su acta en el Senado y adquirieron la “condición plena” como miembros de la Cámara Alta después de acatar la Constitución ante el Pleno.

El trámite dejó también una diferencia entre los nuevos representantes. Mientras los ‘populares’ Javier Iglesias y Javier Maroto optaron por la fórmula del juramento, la socialista Clara Martín eligió prometer la Constitución.

Eso sí, los tres lo hicieron con la mano sobre la Carta Magna.

Su llegada al Senado se produce después de que las Cortes de Castilla y León aprobasen su designación el pasado jueves, 10 de septiembre, tras las elecciones autonómicas celebradas el 15 de marzo.

Iglesias ocupa el puesto que hasta ahora correspondía a Vidal Galicia Jaramillo.

Clara Martín sustituye al exsecretario general del PSOECyL Luis Tudanca, senador por Castilla y León desde mayo de 2025.

Javier Maroto, por su parte, mantiene su representación y continúa en la terna designada por las Cortes en mayo de 2022.

Iglesias deja la Diputación de Salamanca

La incorporación de Javier Iglesias supone también un cambio relevante en la política salmantina. El hasta ahora presidente de la Diputación de Salamanca deja el cargo que ocupa desde 2011 para convertirse en representante de Castilla y León en el Senado.

Iglesias, además, no llega por primera vez a la Cámara Alta. El que fuera alcalde de Ciudad Rodrigo entre 1995 y 2015 ya ejerció como senador en dos etapas anteriores, tras las elecciones generales de marzo de 2004 y diciembre de 2015. En ambos casos permaneció en el Senado durante la correspondiente legislatura.

El dirigente del PP se incorpora ahora de nuevo a la bancada ‘popular’ con una amplia trayectoria institucional acumulada en Salamanca y Castilla y León.

Clara Martín vuelve a la primera línea política

La nueva representante socialista por Castilla y León es Clara Martín, nacida en Segovia el 2 de marzo de 1982.

Licenciada en Historia del Arte y graduada superior en Ciencias del Patrimonio Cultural por la Universidad SEK de Segovia, completó además el Programa de Doctorado en Arqueología Histórica en la UNED.

Su trayectoria profesional ha estado vinculada a la investigación, protección y gestión del patrimonio cultural, mientras que en el ámbito político ha desarrollado buena parte de su carrera en el Ayuntamiento de Segovia.

Actualmente es portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Segovia y forma parte de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE.