Entra en vigor: ayuda de hasta 5.000 euros para empresas con trabajadores afectados por ERTE tras los incendios

Las empresas de Castilla y León que hayan tenido que recurrir a un ERTE por la situación provocada por los incendios forestales de este verano podrán acceder a ayudas de hasta 5.000 euros.

La convocatoria aparece publicada este martes en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) y permitirá presentar las solicitudes desde mañana, 16 de septiembre, y hasta el próximo 6 de noviembre.

La medida está dirigida a compañías privadas que hayan aplicado suspensiones temporales de contratos o reducciones de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, así como por situaciones de fuerza mayor temporal.

En este último supuesto se incluyen los expedientes motivados por fenómenos meteorológicos adversos, emergencias de protección civil u otros acontecimientos extraordinarios que hayan afectado a centros de trabajo situados en Castilla y León.

La convocatoria se integra en el paquete de medidas puesto en marcha por la Junta para la recuperación de las zonas golpeadas por los incendios forestales del verano de 2026.

Para poder optar a la subvención, las empresas deberán haber tenido trabajadores afectados por un ERTE entre el 24 de julio y el 31 de octubre de este año.

Además, los centros de trabajo en los que se haya producido la suspensión o reducción de jornada deberán encontrarse en municipios o localidades de Castilla y León afectados por los incendios.

Otro de los requisitos es que el expediente haya contado con un acuerdo con la representación legal de los trabajadores.

La convocatoria parte de un presupuesto inicial de 100.000 euros, aunque esta cantidad podrá incrementarse hasta duplicarse si las solicitudes y las necesidades detectadas así lo requieren. La cuantía máxima que podrá recibir cada beneficiario será de 5.000 euros.

La ayuda, impulsada por la Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, busca aliviar el impacto que los expedientes temporales de regulación de empleo han tenido sobre las empresas de las zonas afectadas y contribuir a mantener el empleo mientras recuperan su actividad.