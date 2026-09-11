El TSJCyL detecta una "sobrecarga objetiva" en los órganos judiciales y reclama la creación de 16 nuevas plazas

Ana del Ser, presidenta del TSJCyL, en una imagen de archivo. Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha lanzado un comunicado este viernes, 11 de septiembre, para reclamar al Ministerio y al Consejero General del Poder Judicial (CGPJ) la creación de 16 plazas en la Comunidad después de considerar insuficientes la creación de las 19 previstas en el Real Decreto 559/2026, de 8 de julio.

Así se ha acordado en la Comisión Permanente de la Sala de Gobierno del TSJCyL, que se reunió el pasado 7 de septiembre, una vez examinaron el informe elaborado por la presidenta del órgano, Ana del Ser, que se ha basado en datos estadísticos oficiales, información sobre cargas de trabajo del CGPJ, indicadores del Visor Horus del Ministerio y valoraciones de los presidentes de las audiencias provinciales.

El acuerdo hace referencia a la existencia todavía de "situaciones de sobrecarga estructural" en alguno de los órganos judiciales de Castilla y León a pesar de la reciente ampliación de las plazas.

Por ejemplo, el análisis identifica "elevados niveles de litigiosidad, pendencia y demora" en los órdenes Social, Civil, Mercantil y Penal.

También, el informe de Ana del Ser se refiere a la "necesidad" de reforzar la respuesta judicial en el ámbito de la Violencia Sobre la Mujer mediante la especialización prevista en la Ley Orgánica 1/2025.

En este contexto, el TSJCyL considera "acreditada la necesidad" de crear 13 nuevas plazas judiciales y dos de juez de adscripción territorial por razones de "sobrecarga objetiva, especialización jurisdiccional, fortalecimiento de órganos colegiados y mejora de la flexibilidad organizativa del sistema judicial".

Paralelamente, los miembros de la Sala han acordado incorporar una segunda plaza en la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Palencia, atendiendo así al "volumen de ejecuciones que tramita dicho órgano".

Las plazas, en concreto, que solicita el TSJCyL son las siguientes:

- La novena plaza de magistrado en la Sala de lo Social del TSJCyL en Valladolid.

- La quinta plaza en la Sección Primera Civil de la Audiencia Provincial de León.

- Una séptima plaza de magistrado en la Audiencia Provincial de Salamanca.

- Una segunda plaza en la Sección Mercantil del Tribunal de Instancia de León.

- Una tercera plaza en la Sección Penal del Tribunal de Instancia de León.

- Una tercera plaza en la Sección del Tribunal de Instancia de Salamanca.

- Una segunda plaza en la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Zamora.

- Una segunda plaza en la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Ávila.

- Una sección especializada y comarcalizada de Violencia sobre la Mujer en Salamanca.

- Una sección especializada y comarcalizada de Violencia sobre la Mujer en Segovia.

- Una séptima plaza de magistrado en la Sección Penal de la Audiencia Provincial de León.

- Una octava plaza de magistrado en la Sección Penal de la Audiencia Provincial de Valladolid.

- Una sexta plaza de magistrado en la Sección Penal de la Audiencia Provincial de Burgos.

- Una segunda plaza judicial en la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Palencia.

- Dos plazas de juez de adscripción territorial para Castilla y León.

Este acuerdo será remitido por parte del TSJCyL al CGPJ y al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, para que considere "en materia de programación y creación de planta judicial".