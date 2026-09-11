El PP logra el apoyo de las Cortes para exigir al Gobierno la bonificación de los peajes de las autopistas de Castilla y León

La vicepresidenta segunda de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, y el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en el pleno de las Cortes de este viernes Miriam Chacón ICAL

El Partido Popular ha logrado el apoyo de las Cortes de Castilla y León para exigir al Gobierno de España la bonificación de los peajes de las autopistas de Castilla y León.

Ello después de que la sesión plenaria se suspendiera sobre las 11:10 horas por un fallo técnico de los sistemas de emisión y se reanudara tras de una hora y 11 minutos de parón, tiempo en el que los procuradores abandonaron el hemiciclo.

Los populares han sacado adelante, con 51 votos favorables, 29 en contra y una abstención, una Proposición No de Ley (PNL) que insta a la Junta a exigir al Ejecutivo de Pedro Sánchez que implante "de manera inmediata" bonificaciones en los peajes vigentes de las autopistas que discurren por Castilla y León.

En concreto, la AP-51, AP-6, AP-61 y AP-71, en las mismas condiciones que las vigentes para la AP-9 y la AP-66.

Además, insta a la Junta a "implantar, en caso de persistir la inacción del Gobierno de España, los instrumentos jurídicos, técnicos y presupuestarios que sean necesarios para bonificar con condiciones similares a la AP-66, con un mínimo del 60% del importe del peaje a los usuarios recurrentes empadronados en la Comunidad, las autopistas que transcurren por Castilla y León".

Y a dirigirse al Gobierno de España para que "ponga en marcha los mecanismos necesarios para aplicar el dictamen de la Comisión Europea por el que se concluyó que los contratos de concesión hasta 2048, en la AP-9, y hasta 2050, en la AP-66, vulneran las normas de la Unión Europea y elimine el peaje que grave las mismas".

FEVE en León

Las Cortes han aprobado, con 34 votos a favor y 47 abstenciones, una PNL del Grupo Mixto que instaba a la Junta a impulsar la creación de un consorcio para asumir la infraestructura de Adif de la parte tranviaria de la antigua FEVE en León y, con ello, la integración de esta línea en la ciudad hasta la estación de Matallana.

Ello incluyendo, además, esta línea desde León hasta Pedrún de Torío en el Consorcio de Transportes del Área Funcional estable de León.

La iniciativa destacaba que el consorcio permitiría "poder actuar para recuperar más fácilmente el tráfico ferroviario-tranviario de la línea hasta la estación de Matallana, conectando a través de dicha vía la Montaña Leonesa con el centro de la ciudad de León".

Ayudas de 150 millones

Las Cortes han rechazado, con 47 votos en contra y 34 votos favorables, una PNL del Grupo Socialista que instaba a la Junta a crear "con carácter urgente" un fondo extraordinario de 150 millones de euros en ayudas directas para los titulares de explotaciones agrícolas y ganaderas de Castilla y León.

También a garantizar que estas ayudas sean "directas, ágiles y de fácil acceso, con la mínima carga burocrática, complementando y reforzando las medidas adoptadas por el Gobierno, con el fin de asegurar una respuesta adicional y adaptada a las necesidades específicas del sector agrario y ganadero".

Además, a aprobar "de manera inmediata" medidas específicas de apoyo al inicio de la campaña cerealista 2026-2027, a impulsar la elaboración de un Pacto Autonómico por la Competitividad y el Futuro del Sector Primario, acordado entre la Junta, los grupos de las Cortes y las OPAS.

La PNL insta a la Junta a promover "medidas estructurales para mejorar la rentabilidad del sector cerealista, evitar nuevas crisis de precios y garantizar unas condiciones de competencia justas para los productores".

Y, por último, a mantener un "diálogo permanente" con Asaja, UCCL, UPA y COAG para evaluar "la evolución del sector" y "adaptar las medidas de apoyo a las necesidades reales de los agricultores y ganaderos de la Comunidad".