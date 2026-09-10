La crisis de Ceuta, los senadores y el primer duelo Mañueco-Martínez marcan el inicio del curso en las Cortes

Vuelven las Cortes de Castilla y León y lo hacen pisando el acelerador. Este jueves 10 de septiembre por la tarde y el viernes 11 por la mañana se celebra el primer pleno ordinario de la legislatura: agenda densa, tensión política y, sobre todo, el primer duelo entre Alfonso Fernández Mañueco y Carlos Martínez.

Desde que el presidente de la Junta tomó posesión, el pasado mes de junio, solo se ha celebrado la sesión monográfica del Procurador del Común, a finales de ese mismo mes. Ahora sí empieza el combate parlamentario real.

La sesión mezcla trámites institucionales y debates de calado. Tomarán posesión los tres nuevos procuradores de Vox −Silvia Guilarte y Mariano Veganzones por Valladolid, y Javier Martínez por Burgos− y se designará a los senadores autonómicos: Javier Maroto y Javier Iglesias por el PP, y Clara Martín por el PSOE.

También se dará cuenta de la Diputación Permanente y se nombrarán los miembros de la Comisión Mixta de Transferencias y de Evaluación de la TDT.

El primer fogonazo llega de Vox: una iniciativa sobre la soberanía de Ceuta que el PP ya ha anunciado que apoyará. El otro punto de fricción son los peajes. El Grupo Popular exige al Gobierno la eliminación o bonificación inmediata de las tarifas en la AP-66, AP-76, AP-61, AP-6 y AP-51.

Si Madrid no se mueve, pide a la Junta que prepare una bonificación de al menos el 60% para los usuarios recurrentes empadronados en la Comunidad, y que se aplique el dictamen europeo sobre la AP-66 y la AP-9 en coordinación con Galicia y Asturias.

Los populares acusan de "deslealtad" e "inacción" al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y advierten: si el Ejecutivo central no actúa, la Junta intervendrá.

El PSOE responderá con dos interpelaciones −vivienda y patrimonio cultural− y una proposición no de ley agraria que reclama un fondo autonómico de 150 millones en ayudas directas al cereal, la misma cifra anunciada por el Gobierno. También pide un pacto por la competitividad del sector.

UPL exigirá que la Junta se incorpore a un consorcio para hacer viable la llegada del tren FEVE al centro de León. Por Ávila preguntará por los incendios en la provincia, reclamará un cambio en la gestión forestal y reivindicará proyectos pendientes de cara a los presupuestos.

Así reabre el curso político Castilla y León: con un pleno de alto voltaje y con Mañueco y Martínez midiendo por primera vez sus fuerzas en el hemiciclo.

Designación de senadores

El primer pleno de las Cortes del nuevo curso político se iniciará este jueves, a las 17:00 horas de la tarde, con la dación de cuentas de la Diputación Permanente de la XI Legislatura.

A continuación, llegará el turno de la elección de los senadores por designación autonómica: Javier Maroto y Javier Iglesias por parte del Partido Popular y Clara Martín por parte del PSOE.

Después, se designará a los vocales de la Comisión Mixta de Transferencias y a los miembros del Consejo de Evaluación y Seguimiento de la Televisión Digital Terrestre en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León.

15 preguntas orales

Tras una primera parte de trámites parlamentarios, la sesión plenaria de este jueves por la tarde continuará con la realización de 15 preguntas orales al Gobierno de la Junta de Castilla y León por parte de los grupos. Serán las siguientes:

¿Hasta dónde está dispuesto a llegar para seguir en el poder en lugar de ejercer, de una vez por todas, como presidente de esta Comunidad? (PSOE)

¿Cree que la Junta ha sido suficientemente proactiva para la eliminación de los peajes de las autopistas AP-66 y AP-71? (UPL)

¿Considera que la violencia doméstica es lo mismo que la violencia de género? (PSOE)

¿Considera usted que un niño o una niña deja de tener derecho a recibir protección por haber cruzado una frontera? (PSOE)

¿Considera que la Junta de Castilla y León está apoyando al sector primario ante la grave crisis que está sufriendo? (PSOE)

¿Pretende hacer algo la Junta de Castilla y León para hacer frente a la despoblación durante esta legislatura? (PSOE)

¿Cuándo va a dar cumplimiento la Junta de Castilla y León al punto 16.14 del pacto de gobierno con la ultraderecha? (PSOE)

¿Cuáles han sido las causas concretas por las que la Junta de Castilla y León no ha ejecutado en plazo el proyecto 'Valpuesta, cuna del castellano', provocando la pérdida de fondos europeos asociados al mismo? (PSOE)

¿Qué balance hace la Junta de Castilla y León de la actuación de sus medios en la extinción del incendio de Burgohondo? (PSOE)

¿Hasta cuándo va a permitir la Junta de Castilla y León que el Hospital del Bierzo siga sufriendo el abandono de su Gobierno, tal y como ha reconocido la Comisión Europea? (PSOE)

¿Qué valoración hace la Junta de Castilla y León ante el derrumbe de parte de la fachada del Palacio de los Hurtado de Mendoza en Almazán? (PSOE)

¿Considera la Junta de Castilla y León que ha actuado con la diligencia exigible en la construcción del nuevo Conservatorio Profesional de Música de León? (UPL)

¿Qué valoración hace la Junta de su gestión sanitaria en los últimos meses en las provincias de León, Salamanca y Zamora? (UPL)

Sr. Consejero: ¿Qué medidas va a tomar la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte ante el derrumbe parcial de la galería porticada del Palacio de los Hurtado de Mendoza en Almazán? (Soria ¡Ya!)

¿Qué valoración hace la Junta de Castilla y León de su actuación en la prevención y gestión inicial del incendio originado en Burgohondo y extendido a gran parte de la provincia de Ávila? (Por Ávila)

Dos interpelaciones

El pleno de las Cortes de esta semana se reanudará este viernes, 11 de septiembre, por la mañana con el debate y la votación de dos interpelaciones.

La primera de ellas, del Grupo Socialista, relativa a política general en materia de patrimonio cultural y la segunda, también del Grupo Socialista, relativa a política general en materia de vivienda.

Cuatro PNL

En la sesión plenaria del viernes por la mañana se debatirán y votarán cuatro Proposiciones No de Ley (PNL). La primera de ellas, del Grupo Mixto, instará a impulsar la creación de un consorcio para que la Junta de Castilla y León pueda asumir la infraestructura de Adif de la parte tranviaria de la antigua FEVE en León.

La segunda, del Grupo Vox, instará a la Junta a realizar determinadas actuaciones dirigidas a reafirmar y defender la soberanía española sobre Ceuta y Melilla.

La tercera, del Grupo Socialista, instará a la Junta a realizar determinadas actuaciones para dar respuesta a las principales reivindicaciones planteadas por las organizaciones profesionales agrarias de Castilla y León.

Por último, la cuarta PNL, del Grupo Popular, instará a la Junta a llevar a cabo diversas actuaciones para que se implanten bonificaciones en los peajes vigentes de las autopistas que discurren por Castilla y León, la AP-51, la AP-6, la AP-61 y la AP-71, y para eliminar los peajes en la AP-9 y la AP-66.