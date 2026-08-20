La Aemet amplía el aviso naranja a otras dos zonas de Castilla y León por fuertes lluvias y tormentas

Inundaciones en Tudela de Duero tras una tormenta. Fotografía: R.Valtero / ICAL.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activaba, en la tarde de este miércoles 19 de agosto el aviso naranja en la Ibérica de Burgos ante la previsión de fuertes lluvias durante este jueves, 20 del mismo mes.

En las últimas horas la Aemet ha informado de que ese aviso naranja, por fuertes lluvias y tormentas, se ha visto ampliado a las provincias de León y Soria.

En las tres provincias, el aviso está activo entre las 14:00 y las 21:59 horas de esta jornada de jueves.

Afectará a la Ibérica de Burgos con una precipitación acumulada que podría alcanzar los 30 mm.

También a la Cordillera Cantábrica de León y a la Meseta de León, también con una precipitación acumulada en una hora de 30 mm.

Por último, la alerta naranja va a afectar también a la Ibérica de Soria en la provincia de Soria donde la precipitación acumulada también va a alcanzar los 30 mm.

La Agencia Estatal de Meteorología ha informado que también ha activado la alerta amarilla por fuertes lluvias y tormentas en la provincia de Ávila, Palencia, Segovia, Valladolid y Zamora.

Solo Salamanca se libra de los avisos en esta jornada de jueves, 20 de agosto.