El verano maquilla las heridas de los cuatro aeropuertos de Castilla y León pero no resuelve el enquistado problema

Los aeropuertos de Castilla y León han encontrado en el verano un pequeño balón de oxígeno, pero no todavía una solución a sus problemas de fondo.

Los datos de julio de 2026 permiten hablar de cierta recuperación en algunos indicadores, especialmente en Valladolid, pero sería precipitado interpretar ese repunte como el inicio de una consolidación del tráfico aeroportuario en la Comunidad.

La fotografía general continúa siendo preocupante. Y es que ninguno de los cuatro aeropuertos castellanos y leoneses consigue situarse en una posición relevante dentro del mapa aeroportuario español.

Y, más allá de los porcentajes de crecimiento, las cifras absolutas siguen siendo muy reducidas. El caso de Burgos resulta especialmente ilustrativo: crecer un 242,9% puede parecer espectacular.

Pero claro, hay letra pequeña. Lo hace desde una base de apenas 48 pasajeros, lo que convierte el porcentaje en una estadística llamativa y poco representativa de la realidad del aeropuerto.

Ese contraste entre porcentajes y volumen es, precisamente, una de las claves para interpretar la situación que se vive.

Castilla y León puede presumir de incrementos importantes en determinados meses, pero sigue sin contar con aeropuertos capaces de generar por sí mismos un flujo de pasajeros comparable al de otros territorios con poblaciones y características económicas similares.

Valladolid, la excepción dentro de la tendencia

El aeropuerto de Valladolid es el principal elemento positivo del balance. Villanubla movió 62.589 pasajeros durante los siete primeros meses de 2026, un 32,7% más que en el mismo periodo del año anterior.

Además, es el único de los cuatro aeropuertos de la Comunidad que presenta crecimiento acumulado tanto en pasajeros como, aunque de forma prácticamente testimonial, en operaciones.

El dato de julio refuerza esa impresión: 8.056 pasajeros, un 49,4 por ciento más que un año antes.

Pero en este caso también hay otra letra pequeña. Valladolid no está creciendo desde una posición de fortaleza. Lo hace recuperándose después de un golpe casi mortal.

La salida de Ryanair en marzo de 2025 que dejó un agujero considerable en la programación del aeropuerto.

Por tanto, parte de la subida actual puede interpretarse como una recuperación de tráfico perdido y no necesariamente como la creación de una nueva base estable de pasajeros.

El refuerzo de la conexión con Palma de Mallorca, hasta cuatro frecuencias semanales desde el 17 de julio, encaja precisamente en esa lógica. Y así, el aeropuerto recupera capacidad cuando la demanda estacional aumenta.

La pregunta que queda abierta es qué ocurre cuando desaparece el verano.

La comparación con el conjunto de España resulta especialmente reveladora. Los aeropuertos gestionados por Aena movieron en julio alrededor de 34,4 millones de pasajeros, con un crecimiento del 5%.

En Castilla y León, en cambio, solo Valladolid y Burgos presentan incrementos mensuales muy elevados, mientras León crece un 4,4% y Salamanca apenas un 0,7%.

Y hay otro elemento para analizar. Valladolid redujo un 10,4% sus operaciones en julio pese a aumentar un 49,4% los pasajeros.

Salamanca también redujo operaciones, un 14%, mientras León aumentó un 40,3% y Burgos un 8,3%.

Valladolid es, sin duda, el caso más favorable de Castilla y León.

Los 62.589 pasajeros acumulados hasta julio, con un crecimiento del 32,7%, lo convierten en el único aeropuerto de la Comunidad que presenta una evolución positiva en el conjunto del año. En julio alcanzó los 8.056 pasajeros, un 49,4% más.

La marcha de Ryanair en marzo de 2025 supuso la desaparición de una parte importante de la conectividad del aeropuerto. El incremento actual, por tanto, no puede analizarse únicamente como una expansión. También es una operación de reconstrucción.

La ampliación de la ruta con Palma de Mallorca hasta cuatro frecuencias semanales representa una buena noticia porque permite aprovechar uno de los destinos con mayor demanda turística durante el verano. Sin embargo, también pone sobre la mesa la dependencia de determinadas rutas estacionales.

El reto es convertir el crecimiento estival en tráfico estable.

Hay, además, un dato que invita a la reflexión: los pasajeros aumentan un 32,7%en el acumulado, pero las operaciones apenas lo hacen un 0,1%.

Esa diferencia es interesante porque apunta a una utilización más intensa de las operaciones existentes, o al menos a una recuperación del número de viajeros sin necesidad de incrementar significativamente el número de movimientos.

Puede ser una señal positiva de eficiencia.

Pero también evidencia que el aeropuerto necesita algo más que recuperar pasajeros durante los meses de mayor demanda: necesita una red de conexiones capaz de sostener esa actividad durante todo el calendario.

La pregunta para Valladolid ya no debería ser simplemente cuánto crece, sino qué parte de ese crecimiento será capaz de conservar cuando termine el verano.

León: más pasajeros en julio, pero con un fuerte retroceso acumulado

El aeropuerto de León presenta una situación contradictoria.

En julio registró 8.481 pasajeros, un 4,4% más que un año antes. Además, las operaciones crecieron un notable 40,3%, hasta 533.

Sin embargo, cuando se amplía la mirada al conjunto de los siete primeros meses del año, el escenario cambia completamente: 38.734 pasajeros, un 3,6% menos.

León parece beneficiarse del verano gracias a la recuperación de conexiones con destinos turísticos.

Desde julio se recuperaron los vuelos con Las Palmas de Gran Canaria, Tenerife Norte y Málaga. La programación permite conectar directamente con Canarias y reforzar la relación con el sur de España.

Pero la reclamación de la Plataforma Ciudadana Más Vuelos, Más Futuro de León revela que el problema va mucho más allá de los vuelos estivales.

La organización reclama una conexión regular durante todo el año con Gran Canaria, además de destinos internacionales como Fráncfort o Ámsterdam. También plantea modificar los horarios de Barcelona para permitir que los viajeros puedan desplazarse en el día y evitar pernoctaciones.

Además, hace otra serie de reclamaciones, pero de momento el ministro de Transportes, Óscar Puente, sigue sin hacer caso.

El problema es que el aeropuerto continúa siendo el que menos operaciones acumuló hasta julio: 1.932, un 13% menos.

Burgos: el aeropuerto de las pequeñas cifras

Si hubiera que elegir el dato más llamativo de julio, sería el de Burgos. Un crecimiento del 242,9% en pasajeros.

Pero detrás de ese espectacular porcentaje hay una cifra que cambia completamente la interpretación: 48 pasajeros.

Burgos continúa enfrentándose a una situación particularmente compleja. Villafría acumula siete años y medio sin vuelos regulares y más de una década sin una campaña estival definida, según los datos aportados.

En el acumulado de enero a julio, el aeropuerto registró 1.575 pasajeros, un 34,1% menos que un año antes.

Por tanto, el espectacular dato de julio no supone una recuperación consolidada. Más bien representa un repunte puntual sobre una base extraordinariamente pequeña.

Y, sin embargo, Burgos es quizá el aeropuerto que mejor representa otra vía de supervivencia: la actividad chárter y el turismo organizado.

Las agencias de viajes locales han apostado por programas hacia Egipto y Alemania-Alsacia, mientras que el touroperador Marsol ha impulsado operaciones especiales, como el vuelo a Múnich durante Semana Santa y la futura programación hacia Alsacia con conexión directa al aeropuerto alemán de Fráncfort durante el puente de diciembre.

Salamanca: el caso más preocupante por la caída acumulada

Salamanca presenta probablemente la evolución más delicada de los cuatro aeropuertos.

En julio registró 2.925 pasajeros, con un incremento interanual muy reducido, mientras que las operaciones descendieron un 14% hasta las 1.062.

Pero la verdadera alarma aparece en el acumulado: 7.794 pasajeros hasta julio, con un descenso del 48,5%.

Es decir, el aeropuerto puede experimentar cierta estabilización en julio y, aun así, mantener una caída prácticamente de la mitad en lo que llevamos de año.

El dato de las operaciones también es revelador, pues son 5.858 movimientos acumulados, un 1,4% menos.

El aeropuerto de Matacán necesita, por tanto, algo más que una buena temporada puntual. Necesita recuperar demanda y justificar una programación que genere tráfico suficiente.