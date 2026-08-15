La Junta de Castilla y León advierte: lluvias, tormentas y hasta granizo en todas las provincias este fin de semana

El tiempo se complica de forma clara en toda Castilla y León. La Agencia de Protección Civil y Emergencias, perteneciente a la vicepresidencia segunda de la Junta ha decidido activar la alerta por lluvias y fuertes tormentas para las nueve provincias de la Comunidad debido al cambio brusco que se espera en los cielos de la región durante las próximas horas.

La jornada se irá volviendo más inestable a medida que avance el día. Las tormentas descargarán con especial ganas en los entornos de la Cordillera Cantábrica y el Sistema Ibérico, aunque tampoco se librarán en amplias zonas de la meseta.

Los meteorólogos advierten de que pueden caer auténticos chaparrones en muy poco tiempo, con rachas de viento bastante fuertes e incluso algún episodio puntual de granizo.

Si los pronósticos no fallan, el ambiente empezará a dar un respiro a partir del domingo 16 de agosto.

El riesgo de tormentas irá a menos de forma paulatina, si bien a las horas de más calor aún podría escaparse algún chubasco disperso.

Desde el Centro Coordinador de Emergencias seguirán muy de cerca la evolución del mapa para decidir cuándo dar por finalizado el aviso.

Mientras dura el temporal, las autoridades piden mucha precaución: evitar coger el coche si no es estrictamente necesario, no acercarse a ríos, arroyos ni zonas vulnerables a inundaciones y alejarse de árboles o vallas metálicas si la tormenta viene acompañada de aparato eléctrico.

Ante cualquier problema en carretera o en casa, la pauta es la de siempre: llamar sin dudar al 112.