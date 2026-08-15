Castilla y León roza las 53.000 donaciones hasta junio y la Junta pide un esfuerzo en la recta final del verano

El Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León (Chemcyl) ha alcanzado las 52.706 donaciones durante el primer semestre del año 2026.

Esta cifra supone un descenso del 5,5 % respecto al mismo periodo del año anterior, un retroceso que preocupa a las autoridades sanitarias de cara a encarar la recta final del verano.

En la Comunidad se continúan necesitando unas 450 donaciones diarias para garantizar el funcionamiento de la actividad hospitalaria habitual y responder a la demanda de componentes sanguíneos.

Del volumen total registrado entre enero y junio de este año, la gran mayoría corresponde a donaciones de sangre total, que se situaron en 46.673, un 4,4 % menos que en los primeros seis meses de 2025.

A estas se suman 4.904 aféresis de plasma —lo que representa un retroceso del 13,8 %— y 1.129 aféresis de plaquetas, que también sufren una caída del 7,9 %.

Valladolid y Burgos lideran la aportación provincial

El comportamiento de la donación ha sido desigual según los territorios. Tan solo Ávila ha registrado un incremento en sus cifras semestrales, con 2.852 donaciones de sangre total, lo que supone una subida del 7,3 %.

En el extremo opuesto se sitúan León, con 5.157 donaciones y un descenso del 12,4 %, y Segovia, que acumuló 3.370 con un recorte del 10,4 %.

En el resto de la Comunidad, Valladolid encabeza el volumen absoluto con 14.623 donaciones (-3,9 %), seguida por Burgos con 10.779 (-6,1 %) y Salamanca con 6.046 (-4,7 %). Completan el balance Palencia con 2.899 (-6,9 %), El Bierzo con 2.348 (-2,4 %), Soria con 2.345 (-2,4 %) y Zamora con 2.287 (-7,8 %).

En cuanto al desglose de aféresis de plasma, Valladolid vuelve a situarse a la cabeza con 1.421 extracciones, seguida de Burgos con 948 y Salamanca con 528.

Respecto a las aféresis de plaquetas, la actividad se ha concentrado de manera exclusiva en Burgos con 574 y Valladolid con 555.

Apelación a la solidaridad en verano

Coincidiendo con los meses de mayor movilidad estival, el Chemcyl ha vuelto a poner en marcha la campaña 'Salvar vidas está en tus manos'.

Esta iniciativa busca concienciar a la población de que los centros hospitalarios no se van de vacaciones y que durante el verano las necesidades pueden incrementarse debido a la mayor siniestralidad vial o la actividad propia de estas fechas.

Desde la Consejería de Sanidad y Bienestar Social recuerdan la importancia de acudir a los puntos de extracción fijos y móviles de la región antes o después de los desplazamientos estivales, invitando también a quienes nunca han dado el paso a sumarse como nuevos donantes para asegurar la reserva de hemoderivados en Castilla y León.