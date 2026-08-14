Redondo, tras días de silencio, habla sobre las niñas de Ceuta: “No están deambulando” y “el Estado está con ellas”

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, se ha pronunciado este viernes por primera vez públicamente sobre la situación que atraviesan las mujeres en Ceuta.

Lo ha hecho después de varios días sin realizar declaraciones sobre la crisis y ante las críticas de la oposición por su silencio.

Ha sido durante su visita al Punto Violeta instalado en Cabezón de Pisuerga (Valladolid) con motivo de las fiestas patronales.

Redondo ha defendido que el Ministerio de Igualdad trabaja "desde el primer momento" en coordinación con las autoridades ceutíes.

Además ha asegurado que se han movilizado recursos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género para atender y proteger a las mujeres y menores que se encuentran en la ciudad autónoma.

"Hemos estado desde el primer momento en contacto con las administraciones y con el Gobierno de Ceuta", ha asegurado la ministra, que ha explicado que el departamento mantiene un contacto permanente tanto con la unidad de violencia de Ceuta como con la responsable de Igualdad de la ciudad autónoma.

Según Redondo, Igualdad ha puesto a disposición de las autoridades "los recursos del Pacto de Estado, no solamente los de este año, sino los remanentes de años anteriores", además del centro de crisis 24 horas que funciona en Ceuta.

La ministra ha destacado que existen ya "en torno a 60 centros de crisis abiertos" en España y ha subrayado que el de Ceuta está atendiendo a mujeres víctimas de agresiones.

"Hemos puesto todos los recursos de los que dispone el Ministerio y, fundamentalmente, la colaboración", ha afirmado.

Niega que las menores estén "deambulando"

Una de las cuestiones más delicadas abordadas por Redondo ha sido la situación de las menores que permanecen en Ceuta.

Preguntada por las informaciones que apuntan a niñas que estarían solas en las calles y por las denuncias de agresiones sexuales, la ministra ha rechazado que las menores estén desatendidas.

"Las niñas, desde luego, no están deambulando", ha afirmado.

Según ha explicado, las autoridades ceutíes han trasladado al Ministerio que las menores disponen de "espacios seguros donde están desarrollando su vida en estos días".

"Esas menores están atendidas y en todo momento están seguras", ha insistido Redondo, que ha negado que se esté produciendo la situación planteada por los periodistas.

La ministra ha señalado además que existe una "especial preocupación" por garantizar la protección de las niñas y ha asegurado que se está cumpliendo la legislación en coordinación con las autoridades de Ceuta.

Respecto a las denuncias por agresiones, Redondo ha explicado que, según la información trasladada por el Ministerio del Interior, "se ha expulsado ya a uno de los agresores". "Se va a expulsar absolutamente a todos los agresores", ha añadido.

No obstante, ha pedido que se permita avanzar a las investigaciones y a los procedimientos correspondientes antes de extraer conclusiones.

"Hay que dejar también que los procedimientos y las investigaciones se produzcan", ha señalado.

Redondo ha confirmado igualmente que el centro de crisis 24 horas de Ceuta está atendiendo a mujeres víctimas de agresiones y que "hay algunas niñas que están en el centro de crisis siendo atendidas".

"La Administración, el Estado, está con ellas"

La ministra también se ha dirigido directamente a las mujeres ceutíes que estos días aseguran tener miedo de salir a la calle y que han relatado públicamente situaciones de angustia.

"Absoluta comprensión, absoluta empatía. Estamos cerca de todas las mujeres", ha respondido Redondo.

La titular de Igualdad ha asegurado que el Gobierno pretende que la situación se supere "con la máxima agilidad" y ha defendido que se han reforzado tanto la seguridad como las fronteras.

"Es una situación complejísima, de una dimensión enorme", ha reconocido, antes de recalcar que el problema afecta tanto a la seguridad como a los derechos humanos.

Su mensaje para las mujeres de Ceuta ha sido contundente: "La Administración, el Estado, está con ellas. Vamos a protegerlas y vamos a intentar, por todos los medios con los que contamos, que esta situación se normalice en la mayor brevedad posible y, desde luego, que no se vuelva a producir".

La ministra ha insistido durante su intervención en que la magnitud de la crisis obliga a la colaboración de todas las administraciones.

"Todas las administraciones son Estado", ha afirmado. Y ha añadido: "Este es un problema de Estado".

Redondo ha vinculado además la situación a la necesidad de garantizar la soberanía española y recuperar cuanto antes la normalidad en la ciudad autónoma.

"Se ha afectado a la soberanía española y, por lo tanto, toda la Administración, todas las administraciones, todo el Estado, está colaborando desde cada una de las competencias asumidas para que la vuelta a la normalidad sea lo más ágil posible", ha defendido.

Contra los bulos y las redes sociales

Preguntada por la propuesta del presidente de Ceuta, Juan Vivas, para introducir modificaciones legales que puedan evitar nuevos intentos de entrada, Redondo ha considerado que primero debe analizarse la situación y ha puesto el foco en los bulos y la desinformación.

"Los bulos, las mentiras, la desinformación, hay determinadas campañas que, además, se ceban en aquellas personas con menos recursos, más vulnerables, y son utilizadas muchas veces por las mafias", ha advertido.

La ministra ha defendido que el objetivo inmediato debe ser "asegurar la soberanía de España" y que los ciudadanos de Ceuta puedan recuperar la normalidad.

También ha señalado que se trabaja para "repatriar absolutamente a todas las personas que han conseguido llegar a Ceuta", siempre, ha recalcado, "desde el respeto a la legalidad y desde el respeto a los procedimientos y a los derechos fundamentales de cada una de ellas".

"La entrada masiva no puede volver a producirse"

Ante la posibilidad de que se produzca un nuevo intento de entrada masiva organizado a través de las redes sociales, Redondo ha asegurado que se han reforzado las medidas de protección.

"Se han reforzado todas las medidas y todos los instrumentos de protección", ha afirmado.

Preguntada finalmente sobre si tiene previsto desplazarse personalmente a Ceuta, la ministra no ha confirmado un viaje y ha asegurado estar "a disposición del Gobierno". "La presencia gubernamental es esencial", ha defendido.