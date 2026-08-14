Trabajo formaliza el convenio de Renault que abre la puerta a cinco nuevos modelos para Valladolid y Palencia

Ya está en el BOE. Renault despeja parte del futuro industrial de sus plantas de Castilla y León con su nuevo convenio colectivo.

El acuerdo para el periodo 2026-2028, publicado este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), queda vinculado a la llegada de cinco nuevos vehículos a las factorías de Valladolid y Palencia, una cartera de producto que supone uno de los principales elementos del pacto laboral.

En concreto, el convenio contempla la asignación de tres nuevos vehículos para la factoría de Palencia, dos de ellos sobre una 'multienergy platform' y un tercero de tipo 'hybrid long life'.

Para Valladolid se establece la continuidad de dos vehículos 'hybrid long life', al tiempo que la planta vallisoletana queda posicionada como "preferente" para futuras adjudicaciones.

El propio acuerdo establece una cláusula de adjudicación efectiva por la que la validez de estas medidas queda condicionada a que esas asignaciones se materialicen.

La referencia a estos cinco modelos se integra en el compromiso de Renault de acometer inversiones y un Plan Industrial dentro del Acuerdo de Competitividad y Empleo 2026-2028.

El acuerdo, suscrito por Renault y las organizaciones sindicales UGT y CCOO, tiene una vigencia de tres años, desde el 1 de enero de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2028.

Aunque es cierto que tuvo el rechazo de 6 representantes: tres de SCP, dos de CGT y uno de CSIF.

El nuevo convenio es único para Renault España y afecta a sus distintos centros de trabajo.

Subidas salariales ligadas al IPC

En el terreno económico, el convenio establece para 2026 una actualización de las tablas salariales equivalente al IPC más un punto.

Además, los trabajadores percibirán una paga única de 400 euros brutos con motivo del registro del convenio. Para 2027 y 2028 las tablas se actualizarán con el IPC y se contemplan nuevas pagas únicas de 400 y 200 euros, respectivamente. El importe de 200 euros de 2028 se consolidará en las tablas a partir de 2029.

A estas cantidades se suma una gratificación especial de 145 euros brutos en septiembre de cada uno de los tres años para quienes estén en activo el 1 de septiembre.

El pacto incluye además cláusulas de revisión salarial si la evolución del IPC supera las previsiones utilizadas para actualizar las tablas.

La jornada anual queda fijada en 1.681,75 horas de trabajo real para cada uno de los tres años de vigencia del convenio.

Se trata de una reducción respecto al cómputo de 1.826,45 horas que toma como referencia el Estatuto de los Trabajadores, y el texto establece que si durante la vigencia del convenio una norma impone una jornada inferior, será esta última la que se aplique.

El convenio mantiene, además, 25 días laborables de vacaciones, con 18 días preferentemente en verano, cinco en Navidad y otros dos que se fijarán en el calendario.

Uno de los elementos que gana peso es la flexibilidad productiva. El acuerdo mantiene los mecanismos de bolsa de horas y contempla incluso una bolsa individual para trabajadores que no estén adscritos a la colectiva, con el objetivo expreso de disponer de un colchón que permita evitar, llegado el caso, expedientes de regulación temporal de empleo.

Esa bolsa individual puede acumular hasta 30 días y la empresa acepta un saldo negativo de hasta 25 días.

También se regula un sistema específico para el trabajo durante fines de semana y festivos, con una reducción de 200 horas anuales respecto a la jornada convencional para los trabajadores adscritos a este régimen.

Una flexibilidad de unas 1.100 personas

El convenio recoge asimismo la necesidad de adaptar la plantilla a las necesidades de fabricación.

Renault estima que precisa una flexibilidad de alrededor de 1.100 personas y establece que, ante necesidades adicionales de producción, se recurrirá a las “mínimas contrataciones” temporales imprescindibles y durante el tiempo necesario.

Otro de los capítulos relevantes es el de la jubilación parcial y el contrato de relevo, cuya vigencia se extiende hasta finales de 2028.

Los trabajadores que cumplan los requisitos legales podrán acogerse a la jubilación parcial y, por cada trabajador que lo haga, Renault se compromete a contratar a otra persona mediante un contrato de relevo.

El contrato de relevo será a jornada completa y podrá adscribirse a cualquiera de los regímenes de turnos existentes en la empresa.

El mecanismo busca facilitar el relevo generacional en las fábricas y favorecer la entrada de nuevos trabajadores mientras salen de forma progresiva quienes acceden a la jubilación parcial.

El convenio incorpora también mejoras en materia de salud laboral. Se establece una inversión mínima anual de 300.000 euros para el conjunto de las fábricas destinada a mejorar las condiciones de trabajo.

Se fija además una temperatura mínima de 16 grados en los puestos de taller y se prevé procurar evaluaciones de riesgos psicosociales para toda la plantilla cada dos años.

En Valladolid, el servicio de fisioterapia se amplía hasta las 14 horas diarias, mientras que en Palencia llegará a nueve horas y en Sevilla a ocho.

También se amplía la Escuela de Espalda hasta ocho horas diarias y se contempla mejorar el equipamiento del Servicio Médico.

El acuerdo incluye además medidas económicas y sociales como préstamos para adquisición de vivienda de hasta 12.000 euros, así como la posibilidad de conceder 20 segundos créditos mensuales para trabajadores que ya hayan disfrutado de uno anterior y hayan transcurrido al menos cinco años desde su concesión.

En materia de nuevas tecnologías, Renault se compromete a informar previamente a la representación de los trabajadores sobre los procesos de automatización, robotización y digitalización y sobre su posible repercusión en el empleo y las condiciones de trabajo.