Trabajadores extranjeros en el sector de la construcción.

Trabajadores extranjeros en el sector de la construcción. Pixabay

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Más extranjeros trabajando que nunca: Castilla y León dispara la afiliación un 17% tras la regularización del Gobierno

La Comunidad alcanza los 119.021 afiliados extranjeros, un 4,23% más que en junio, frente al 1,92% del conjunto de España.

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Castilla y León ha cerrado julio con un fuerte incremento de la afiliación de trabajadores extranjeros a la Seguridad Social.

La Comunidad sumó 4.830 afiliados extranjeros respecto a junio, hasta alcanzar los 119.021, lo que supone un crecimiento mensual del 4,23%, más del doble que el registrado en el conjunto de España, donde el aumento fue del 1,92%.

Los datos publicados este viernes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones permiten conocer además los primeros registros posteriores a la regularización impulsada por el Gobierno, un proceso que ha puesto el foco en la evolución de la población extranjera incorporada al mercado laboral.

El incremento de julio sitúa a Castilla y León entre las comunidades con mayor crecimiento mensual.

Un grupo de inmigrantes son trasladados desde el CETI de Ceuta, el pasado 11 de febrero.

El comportamiento regional contrasta con el de buena parte del país.

La afiliación de extranjeros descendió en cuatro comunidades autónomas, con Andalucía a la cabeza (-3,3%), seguida de Murcia (-1,16%), La Rioja (-1,12%) y Aragón (-0,32%). En el extremo contrario se situó Cantabria, con un aumento del 7,47%, seguida de Asturias (6,42%), Galicia (6,04%), Baleares (4,32%) y Castilla y León.

La evolución también es especialmente significativa si se compara con julio del año pasado.

En doce meses, Castilla y León ha incorporado 17.332 afiliados extranjeros, un 17,04% más, frente al crecimiento del 13,61% registrado en España. La cifra nacional se sitúa ya por encima de los 3,5 millones de afiliados extranjeros, tras sumar 420.875 en el último año.

Hostelería, industria y comercio

El mercado laboral de Castilla y León concentra la mayor parte de estos trabajadores en el Régimen General. En concreto, 106.563 afiliados extranjeros, el 89,53% del total, cotizan bajo este régimen.

La hostelería es el principal sector de ocupación, con 17.380 afiliados, el 16,31% del total. Le siguen la industria manufacturera, con 13.452 (12,62%); el comercio, con 9.858 (9,25%), y la construcción, con 9.734 (9,13%).

Por su parte, el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos cuenta con 12.458 afiliados extranjeros, el 10,47% del conjunto.

Por nacionalidades, los trabajadores procedentes de Colombia son el colectivo más numeroso, con 16.763 afiliados, por delante de los originarios de Marruecos, con 14.908, y Rumanía, con 13.996.

A continuación aparecen Venezuela, con 11.988 afiliados; Bulgaria, con 9.388, y Portugal, con 4.914.

Segovia lidera el crecimiento provincial

El aumento de julio se extendió a las nueve provincias de Castilla y León, aunque con diferencias notables.

Segovia protagonizó el mayor incremento mensual, con una subida del 12,94%, equivalente a 1.899 afiliados extranjeros más. Le siguió Ávila, que creció un 8,36% y sumó 570 trabajadores.

Salamanca registró un aumento del 4,87%, con 537 afiliados más, mientras que León avanzó un 4,12%, con 629 nuevos trabajadores extranjeros. Zamora creció un 3,99% (224 más), Palencia un 3,87% (273) y Soria un 2,93% (200).

Los incrementos fueron algo más moderados en Valladolid, con un 1,46% y 355 afiliados más, y Burgos, que cerró julio con un crecimiento del 0,63%, equivalente a 143 nuevos afiliados extranjeros.

La fotografía cambia ligeramente cuando se amplía la perspectiva a los últimos doce meses.

Todas las provincias han aumentado su afiliación extranjera, aunque León presenta el mayor crecimiento porcentual, con un 21,34% y 2.792 afiliados más.

Le siguen Zamora, con un 21,2% y 1.021 trabajadores más, y Salamanca, que crece un 20,19% y suma 1.944 afiliados extranjeros. Ávila registra un aumento del 18,43% (1.151 más), Palencia del 16,84% (1.054), Segovia del 16,41% (2.337) y Valladolid del 16,21%, con 3.446 afiliados extranjeros más.

Burgos y Soria presentan los incrementos interanuales más contenidos, aunque también avanzan con fuerza: un 14,26% y 2.836 afiliados más en el caso burgalés, y un 11,99%, con 751 trabajadores más, en Soria.