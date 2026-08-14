Más extranjeros trabajando que nunca: Castilla y León dispara la afiliación un 17% tras la regularización del Gobierno

Trabajadores extranjeros en el sector de la construcción. Pixabay

Castilla y León ha cerrado julio con un fuerte incremento de la afiliación de trabajadores extranjeros a la Seguridad Social.

La Comunidad sumó 4.830 afiliados extranjeros respecto a junio, hasta alcanzar los 119.021, lo que supone un crecimiento mensual del 4,23%, más del doble que el registrado en el conjunto de España, donde el aumento fue del 1,92%.

Los datos publicados este viernes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones permiten conocer además los primeros registros posteriores a la regularización impulsada por el Gobierno, un proceso que ha puesto el foco en la evolución de la población extranjera incorporada al mercado laboral.

El incremento de julio sitúa a Castilla y León entre las comunidades con mayor crecimiento mensual.

El comportamiento regional contrasta con el de buena parte del país.

La afiliación de extranjeros descendió en cuatro comunidades autónomas, con Andalucía a la cabeza (-3,3%), seguida de Murcia (-1,16%), La Rioja (-1,12%) y Aragón (-0,32%). En el extremo contrario se situó Cantabria, con un aumento del 7,47%, seguida de Asturias (6,42%), Galicia (6,04%), Baleares (4,32%) y Castilla y León.

La evolución también es especialmente significativa si se compara con julio del año pasado.

En doce meses, Castilla y León ha incorporado 17.332 afiliados extranjeros, un 17,04% más, frente al crecimiento del 13,61% registrado en España. La cifra nacional se sitúa ya por encima de los 3,5 millones de afiliados extranjeros, tras sumar 420.875 en el último año.

Hostelería, industria y comercio

El mercado laboral de Castilla y León concentra la mayor parte de estos trabajadores en el Régimen General. En concreto, 106.563 afiliados extranjeros, el 89,53% del total, cotizan bajo este régimen.

La hostelería es el principal sector de ocupación, con 17.380 afiliados, el 16,31% del total. Le siguen la industria manufacturera, con 13.452 (12,62%); el comercio, con 9.858 (9,25%), y la construcción, con 9.734 (9,13%).

Por su parte, el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos cuenta con 12.458 afiliados extranjeros, el 10,47% del conjunto.

Por nacionalidades, los trabajadores procedentes de Colombia son el colectivo más numeroso, con 16.763 afiliados, por delante de los originarios de Marruecos, con 14.908, y Rumanía, con 13.996.

A continuación aparecen Venezuela, con 11.988 afiliados; Bulgaria, con 9.388, y Portugal, con 4.914.

Segovia lidera el crecimiento provincial

El aumento de julio se extendió a las nueve provincias de Castilla y León, aunque con diferencias notables.

Segovia protagonizó el mayor incremento mensual, con una subida del 12,94%, equivalente a 1.899 afiliados extranjeros más. Le siguió Ávila, que creció un 8,36% y sumó 570 trabajadores.

Salamanca registró un aumento del 4,87%, con 537 afiliados más, mientras que León avanzó un 4,12%, con 629 nuevos trabajadores extranjeros. Zamora creció un 3,99% (224 más), Palencia un 3,87% (273) y Soria un 2,93% (200).

Los incrementos fueron algo más moderados en Valladolid, con un 1,46% y 355 afiliados más, y Burgos, que cerró julio con un crecimiento del 0,63%, equivalente a 143 nuevos afiliados extranjeros.

La fotografía cambia ligeramente cuando se amplía la perspectiva a los últimos doce meses.

Todas las provincias han aumentado su afiliación extranjera, aunque León presenta el mayor crecimiento porcentual, con un 21,34% y 2.792 afiliados más.

Le siguen Zamora, con un 21,2% y 1.021 trabajadores más, y Salamanca, que crece un 20,19% y suma 1.944 afiliados extranjeros. Ávila registra un aumento del 18,43% (1.151 más), Palencia del 16,84% (1.054), Segovia del 16,41% (2.337) y Valladolid del 16,21%, con 3.446 afiliados extranjeros más.

Burgos y Soria presentan los incrementos interanuales más contenidos, aunque también avanzan con fuerza: un 14,26% y 2.836 afiliados más en el caso burgalés, y un 11,99%, con 751 trabajadores más, en Soria.