Adiós al calor y hola a las tormentas en Castilla y León, según Meteored: "Lluvias muy fuertes, granizo y reventones"

Precipitación acumulada prevista entre este viernes y la mañana del domingo según el modelo HARMONIE-AROME. Meteored

Adiós al calor y hola a las tormentas. A partir de este sábado, el tiempo cambiará radicalmente en España, con Castilla y León entre las principales comunidades autónomas afectadas por este episodio propiciado por una vaguada que cruzará de oeste a este la península ibérica.

Es la previsión de Meteored para este fin de semana, que avanza un fenómeno que provocará situaciones de inestabilidad atmosférica que podrían llegar a generar una pequeña DANA del extremo sur de esa vaguada.

Por todo ello, a partir de este sábado se espera un crecimiento de las tormentas a partir del mediodía, situando los modelos a Castilla y León como una de las comunidades autónomas con más probabilidades de que el cielo descargue con fuerza.

Es el modelo HARMONIE-AROME, que usa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el que prevé tormentas fuertes que pueden provocar acumulados de más de 30 l/m3 en numerosos sectores de Castilla y León.

Incluso algunos núcleos convectivos podrán descargar cantidades muy importantes de lluvia en poco tiempo, llegando algunos puntos de las provincias de Burgos, León y Salamanca a acumulados cercanos a los 80 l/m3 en las próximas horas.

Precisamente, la Aemet ha elevado a nivel naranja los avisos en la cordillera Cantábrica de León y Palencia, la meseta de León y la Ibérica soriana.

Desde Meteored advierten, además, que los aguaceros pueden ir acompañados de granizo de tamaño considerable y rachas de viento muy fuertes, que localmente podrían llegar