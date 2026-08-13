Mañueco, entusiasmado con el eclipse vivido en Castilla y León: “Un día para recordar con imágenes espectaculares”

Castilla y León vivió ayer una jornada marcada por el eclipse, un fenómeno astronómico que dejó imágenes espectaculares en distintos puntos de la Comunidad.

Además congregó a miles de personas dispuestas a disfrutar de un acontecimiento poco habitual.

La expectación se hizo notar a lo largo de la jornada, con vecinos y visitantes pendientes del cielo para contemplar un fenómeno que convirtió durante unos instantes distintos enclaves de Castilla y León en escenarios privilegiados para la observación.

La experiencia se desarrolló, según ha destacado la Junta, con emoción, civismo y responsabilidad por parte de quienes participaron en ella.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha puesto en valor la experiencia a través de un mensaje publicado en la red social X.

“Ayer fue un día para recordar en Castilla y León”, ha señalado el presidente, que ha destacado las “imágenes espectaculares” que dejó el eclipse “en toda nuestra Comunidad”.

Mañueco también ha subrayado el comportamiento de quienes salieron a disfrutar del fenómeno: “Miles de personas lo disfrutaron con emoción, civismo y responsabilidad”.

Para el presidente autonómico, se trató de “una experiencia única” que, ha asegurado, “quedará para siempre en nuestra memoria”.