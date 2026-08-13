La Junta activa el paquete de ayudas por los incendios: 5.500 euros para el campo y empleo para 126 parados

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, visita el Puesto de Mando Avanzado de Navaluenga. ICAL

El Consejo de Gobierno extraordinario de la Junta de Castilla y León, celebrado este jueves de forma telemática, ha puesto en marcha los primeros paquetes de ayudas directas para afrontar los daños provocados por los grandes incendios forestales de este verano.

El Ejecutivo autonómico ha dado luz verde a ayudas para agricultores, ganaderos y apicultores, autónomos y pymes, así como a un programa de empleo para municipios afectados y a actuaciones urgentes de desescombro y consolidación de viviendas y otros inmuebles.

También se ha avanzado en el suministro de recursos para las explotaciones ganaderas y se ha cerrado el último tramo de las ayudas por los incendios de 2025.

La reunión extraordinaria sirve así para comenzar a materializar las 44 medidas aprobadas por la Junta el pasado 30 de julio, con una inversión inicial prevista de 90 millones de euros para atender a familias, empresas, autónomos, agricultores, ganaderos y ayuntamientos.

Además de financiar infraestructuras y actuaciones destinadas a recuperar la actividad económica de los municipios damnificados.

Tras las primeras actuaciones de emergencia y la apertura de los plazos de solicitud, el Gobierno autonómico ha acelerado ahora la llegada de los primeros fondos.

El paquete aprobado este jueves deja sobre la mesa una primera fotografía de cómo se repartirá.

Serán 1,864 millones para 339 profesionales del campo; 1,512 millones para contratar al menos a 126 desempleados; casi 335.000 euros para desescombro y consolidación de inmuebles.

También 110.000 euros para autónomos y pymes; y nuevas actuaciones para garantizar alimento, paja y forraje a las explotaciones ganaderas.

A ello se suma la puesta a disposición de las familias de las ayudas para reparar viviendas y reponer muebles, electrodomésticos y enseres afectados por el fuego.

5.500 euros de partida para agricultores, ganaderos y apicultores

Una de las primeras medidas en llegar al bolsillo de los damnificados será la destinada a los profesionales del sector agrario.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental ha aprobado 1.864.500 euros en ayudas directas para 339 agricultores, ganaderos y apicultores titulares de explotaciones dañadas por los incendios.

La cantidad mínima será de 5.500 euros por beneficiario, aunque no será necesariamente el importe definitivo.

Las ayudas podrán alcanzar hasta 25.000 euros, en función de parámetros como la superficie agrícola afectada, el número de animales fallecidos, perdidos o sacrificados y las colmenas destruidas.

Los baremos para determinar esos incrementos se concretarán en próximos acuerdos.

La Junta ha optado además por identificar a los beneficiarios a partir de la información de la que ya dispone la Administración, con el objetivo de evitar trámites adicionales y acelerar tanto la concesión como el abono.

La ayuda se entenderá aceptada desde la publicación de la orden en el Bocyl, salvo que el beneficiario manifieste su rechazo en los diez días siguientes.

Este primer apoyo económico se complementa con la respuesta material que ya se está dando en las explotaciones.

La Junta asegura haber distribuido más de 1,5 millones de kilos de alimento, forraje y paja en Ávila, León, Segovia y Zamora, con cerca de un centenar de camiones desplazados hasta las zonas afectadas.

Empleo para reconstruir los municipios

El segundo gran bloque de medidas mira directamente a los pueblos afectados y al empleo.

El Servicio Público de Empleo de Castilla y León (Ecyl) destinará 1.512.000 euros al programa Renacel 3, que permitirá financiar la contratación de al menos 126 personas desempleadas en 32 municipios de Ávila, León, Segovia y Zamora.

La idea es que parte de la reconstrucción de los municipios sirva también para generar empleo.

Las personas contratadas participarán en obras y servicios de interés general y social vinculados a la reparación de infraestructuras, la restauración de espacios públicos y otras actuaciones necesarias para recuperar la normalidad.

Los contratos podrán ser a jornada completa o parcial y tendrán una duración subvencionable de entre 90 y 180 días, con una ayuda máxima de 12.000 euros por contrato.

La convocatoria dará prioridad a los desempleados de larga duración. Para que los trabajos puedan comenzar cuanto antes, los ayuntamientos podrán solicitar el anticipo del cien por cien de la subvención.

Las contrataciones podrán prolongarse hasta el 30 de junio de 2027.

Casi 335.000 euros para retirar escombros

El fuego también ha dejado viviendas y construcciones anejas dañadas, algunas de ellas hasta el punto de quedar completamente destruidas.

Para evitar nuevos riesgos, el Consejo ha declarado de emergencia la contratación de las obras y servicios de desescombro y consolidación de inmuebles en municipios de Ávila y Segovia, por un importe cercano a 335.000 euros.

En el Valle del Tiétar se actuará en doce localidades —Casavieja, Casillas, Fresnedilla, Gavilanes, Higuera de las Dueñas, La Adrada, Mijares, Navahondilla, Pedro Bernardo, Piedralaves, Santa María del Tiétar y Sotillo de la Adrada— con una inversión de 75.000 euros.

Otros diez municipios abulenses recibirán actuaciones por 100.000 euros, mientras que en nueve localidades segovianas se invertirán 159.700 euros.

El objetivo inmediato es retirar los restos de las edificaciones dañadas, evitar posibles derrumbes y asegurar las zonas afectadas para poder avanzar posteriormente en su recuperación.

110.000 euros para autónomos y pequeñas empresas

El Consejo también ha autorizado los primeros 110.000 euros para autónomos y pymes cuya actividad quedó interrumpida por los incendios.

Son 20 solicitudes, 18 correspondientes a la provincia de Ávila y dos a Zamora, con ayudas individuales de 5.500 euros.

La finalidad es proporcionar liquidez y solvencia a negocios que han sufrido daños directos o que han visto caer su facturación por el descenso de visitantes.

Se trata de subvenciones no reembolsables y de concesión inmediata, concebidas para sostener la actividad y el empleo mientras los municipios recuperan su normalidad.

La Junta ha ampliado además las posibilidades de apoyo a las empresas que quieran instalarse o invertir en las localidades afectadas.

Las nuevas empresas podrán acceder al porcentaje máximo del 75% de ayuda sobre el coste subvencionable, frente al 50% general.

Para las empresas ya existentes, las ayudas a proyectos de inversión se fijan en el 35% para pequeñas empresas y el 25% para medianas, con porcentajes superiores en las provincias donde la normativa europea lo permite, como Ávila.

A estas medidas se añade el programa ICECyL Financia, con préstamos avalados por Iberaval en condiciones preferentes para autónomos, pymes y empresas de mediana capitalización que necesiten financiar inversiones, expansión o circulante.

Las ayudas para las viviendas ya están disponibles

Las familias afectadas también pueden solicitar ya las ayudas destinadas a reparar los daños sufridos en sus viviendas y edificaciones complementarias, así como para reponer mobiliario, electrodomésticos y enseres básicos que hayan quedado inutilizados.

El Consejo ha dado, además, por finalizado el procedimiento iniciado tras los incendios del verano de 2025 con la aprobación de otros 591.986 euros para familias cuyas viviendas resultaron dañadas entonces.

Las ayudas alcanzan a afectados de localidades de Ávila, León, Palencia, Salamanca y Zamora y buscan facilitar tanto la reparación de los inmuebles como la reposición de los bienes perdidos.

En paralelo, la Junta mantiene abiertas las actuaciones de emergencia para los municipios.

Entre ellas figura la adquisición de un centenar de contenedores de residuos y la continuidad del suministro de alimento, paja y forraje para las explotaciones ganaderas afectadas.

También avanzará la contratación de obras y servicios de recuperación y las ayudas específicas para autónomos y pymes que todavía estén pendientes de resolución.

El Ejecutivo autonómico considera que este Consejo extraordinario supone el primer paso de una recuperación que tendrá que prolongarse durante los próximos meses.

La propia Junta advierte de que, a medida que se concrete el alcance de los daños, podrán aprobarse nuevos acuerdos para atender necesidades que todavía no hayan podido ser identificadas. El objetivo declarado es recuperar cuanto antes la actividad productiva, el empleo y los servicios básicos en los pueblos golpeados por los incendios.

Para las empresas afectadas, la Administración ha habilitado además el correo infoempresas.incendios@jcyl.es y el teléfono 012 como canales de consulta sobre las ayudas destinadas a la recuperación económica de las zonas damnificadas.