Doble rescate en helicóptero en Burgos y Soria para auxiliar a tres montañeros en apenas un par de horas de diferencia

Jornada de intensa actividad para el Grupo de Rescate de la Junta de Castilla y León. Sus efectivos han tenido que actuar de manera encadenada en dos emergencias distintas en Burgos y Soria para auxiliar a tres senderistas que se encontraban en apuros en zonas de montaña.

El primer aviso se recibió a las 11:56 horas a través de la sala del 1-1-2. La llamada alertaba sobre una mujer de unos 50 años indispuesta, con vómitos y posibles síntomas de golpe de calor, durante la subida por la cara norte al Pico Mencilla, desde la localidad burgalesa de Tinieblas de la Sierra.

El Centro Coordinador de Emergencias activó de inmediato el helicóptero de rescate con dos especialistas a bordo —entre ellos una enfermera rescatadora—, movilizando en paralelo a los Bomberos y a la Guardia Civil de Burgos.

Una vez en el punto, los rescatadores accedieron hasta la víctima en maniobra de estacionario.

La enfermera prestó la primera atención a la montañera y se procedió a su extracción mediante una grúa corta doble.

Imagen del rescate en Golmayo (Soria). Comunicación JCyL.

El aparato voló hasta Salas de los Infantes para realizar el traspaso con una ambulancia de Soporte Vital Básico, que trasladó a la mujer al Punto de Atención Continuada de la localidad.

Apenas unos minutos después, a las 13:19 horas y cuando el helicóptero todavía estaba finalizando la primera evacuación en vuelo, el 1-1-2 registró un nuevo aviso.

En esta ocasión, dos senderistas habían quedado enriscados a unos 1.250 metros de altitud en el término municipal de Golmayo (Soria).

Uno de ellos, un varón de 85 años, se encontraba exhausto y sin fuerzas para continuar la ruta a pie.

Aprovechando que la aeronave se encontraba ya en el aire, el Centro Coordinador la redirigió de urgencia hacia la zona soriana mientras notificaba la situación a la Guardia Civil, a los Bomberos de Soria y al Sacyl.

Tras localizar a los dos excursionistas desde el aire, los rescatadores descendieron mediante un apoyo parcial del patín y evacuaron a ambos hombres hasta la localidad de Tobalina. En esta segunda intervención, ninguno de los dos afectados precisó asistencia médica.