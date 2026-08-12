'Overbooking' de jets privados en los aeropuertos de Castilla y León por el eclipse: aterrizan y se van porque no hay espacio

El eclipse solar total que este miércoles atraviesa Castilla y León ha convertido a la Comunidad en uno de los grandes focos de atención internacional.

Valladolid, como ocurre con Burgos o León, se encuentra entre las zonas privilegiadas para contemplar el fenómeno y la llegada de visitantes se ha dejado notar desde hace días en hoteles, alojamientos rurales y establecimientos turísticos.

Ahora esta fiebre también se ha trasladado al cielo. El aeropuerto de Valladolid, en Villanubla, está recibiendo estos días aeronaves privadas de visitantes que llegan a Castilla y León atraídos por el eclipse.

El problema es que el aeródromo vallisoletano no dispone de espacio suficiente para que todos esos aviones puedan permanecer estacionados.

El resultado es una situación que, salvando las distancias, podría definirse como un ‘overbooking’ de aparcamientos para jets privados: pueden llegar, aterrizar y desembarcar a sus pasajeros, pero después deben abandonar y buscar otro aeropuerto donde estacionar.

Así lo ha confirmado a este medio el subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, que ha querido dejar claro que no se está restringiendo la llegada de estas aeronaves.

“El aeropuerto sigue estando operativo. Viene y, si alguien viene con un avión privado o lo que sea, descarga a la gente y se va a otro sitio”, ha explicado.

La limitación afecta exclusivamente a la posibilidad de que las aeronaves permanezcan estacionadas durante la estancia de sus pasajeros.

“Lo que no pueden es permanecer ahí a dormir X noches”, ha resumido el subdelegado, que ha insistido en que la operativa habitual del aeropuerto no está comprometida.

“La operativa, el aeropuerto sigue operativo, con sus vuelos regulares, con sus charters y no hay ningún problema; lo que no pueden es permanecer ahí las aeronaves”.

Un aeropuerto sin capacidad para almacenar más aviones

El motivo es sencillo, ya que Villanubla no es un aeropuerto concebido para almacenar un elevado número de aeronaves privadas durante varios días.

A la actividad habitual se suma, además, la presencia de otras aeronaves que ocupan parte del espacio disponible, o por ejemplo, varios helicópteros del 112.

Aquí no hay una gran capacidad para almacenar, para que las aeronaves se almacenen aquí. Esto es un aeropuerto de tránsito, no que tenga muchas aeronaves”, ha señalado

La situación es especialmente llamativa por el perfil de algunos de los viajeros que están llegando a la Comunidad.

Se trata, en buena parte, de visitantes extranjeros que han elegido Castilla y León para vivir el eclipse desde una zona de totalidad y que, en algunos casos, recurren a la aviación privada para desplazarse.

El propio subdelegado ponía un ejemplo durante la conversación con este medio: “Si viene un multimillonario alemán, si es privado, pues lo dejan aquí y luego se va a la vuelta”.

La alternativa, según ha explicado Canales, pasa por derivar estas aeronaves hacia aeropuertos con mayor capacidad.

“Más o menos les consta que todos los aeropuertos de Castilla y León tienen la misma problemática”, ha apuntado.

En los casos en los que Villanubla no puede asumir el estacionamiento, se buscan otras opciones, incluidos aeropuertos de mayor tamaño como Madrid.

La situación, además, no se limita exclusivamente a Valladolid.

El subdelegado ha señalado que el incremento de demanda de espacio aeroportuario se está dejando notar también en otros puntos de Castilla y León.

“El problema que tenemos aquí es que también en León o en Burgos”, ha indicado durante la conversación.

El propio Canales confirma que la presión turística se está haciendo visible sobre el terreno: “Los establecimientos rurales, también hoteleros, también están desde hace tiempo muy ocupados”.

Incluso, según relata, ya han recibido imágenes de aparcamientos que están llenos en algunos de los lugares más emblemáticos, como Urueña.

“Ayer yo estuve, por ejemplo, en la ciudad y había muchísimos extranjeros”, ha explicado el subdelegado.

Una situación excepcional

Canales reconoce que no recuerda un precedente reciente de estas características: “Que tengamos memoria, no”.

El subdelegado sitúa el antecedente en grandes acontecimientos que han requerido una infraestructura aeroportuaria extraordinaria, como el Mundial de 1982 y la presencia de Kuwait.

La diferencia en esta ocasión está en que el aeropuerto no ha cerrado ni restringido su actividad.

Los vuelos comerciales continúan con normalidad y las aeronaves privadas pueden seguir utilizando Villanubla para llegar a Valladolid. La particularidad es que, una vez que sus pasajeros han desembarcado, los aviones deben marcharse si no existe espacio para estacionarlos.

De hecho, según explica Canales, las propias compañías y operadores de aviación privada consultan previamente la disponibilidad antes de emprender el vuelo.

“Antes de hacer la operación ellos lo consultan”, ha señalado. “Todo esto de los funcionamientos, ellos están muy articulados”.

Villanubla crece casi un 50% en pasajeros

La presión llega, además, en un momento en el que el aeropuerto vallisoletano ya está registrando un incremento significativo de pasajeros. Villanubla contabilizó 8.056 viajeros durante el mes de julio, un 49,4% más que en el mismo mes de 2025.

El aeropuerto vallisoletano no fue, sin embargo, el que más creció porcentualmente en Castilla y León. Ese puesto correspondió a Burgos, que experimentó un incremento del 242,9%, aunque sobre una cifra de partida muy reducida, con 48 pasajeros.

Tampoco fue Villanubla el aeródromo con más viajeros de la Comunidad: León alcanzó los 8.481 pasajeros en julio, un 4,4% más que un año antes.