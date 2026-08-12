El eclipse apaga el cielo de Castilla y León, un minuto y medio para la historia: "La parte total sin gafas ha sido increíble"

A los aplausos, gritos y asombros por la oscuridad repentina le ha perseguido rápidamente unos segundos de silencio sepulcral, cuando todos los presentes han comenzado a ser conscientes de la magnitud de lo que en el cielo estaba aconteciendo.

Sobre las 20:30 horas, el cielo se ha apagado en Castilla y León, cuando la Luna ha tapado por completo durante aproximadamente un minuto y medio, dependiendo de la zona, el Sol, dejando a relucir una corona que podía ser observada sin las gafas homologadas.

Este momento, que ya ha pasado a la historia de la Comunidad, que ha sido uno de los epicentros de este fenómeno astronómico a nivel mundial, se ha vivido con especial sentimiento en el barrio vallisoletano de Parquesol.

Eclipse total de sol visto desde Ponferrada. César Sánchez Ical

En torno a un millar de personas se han dado cita en la ladera oeste de este vecindario sobre la colina de la gallinera. Familias, parejas y hasta turistas llegados desde el extranjero han querido vivir este histórico eclipse solar total que pasará, a buen seguro, a la memoria imborrable de muchos.

Cuando la Luna ha cubierto el Sol, la primera reacción natural de las personas han sido los aplausos, los gritos y la perplejidad. Pero poco después, el silencio se ha apoderado del lugar para avistar todo lo que sucedía alrededor.

Una bandada de aves desconcertadas ha sido lo único que ha roto este profundo momento. Después, la luz solar ha vuelto a hacer acto de presencia y en los rostros de la gente se podía percibir algunos de los sentimientos que les han propiciado este fenómeno.

Es el caso de Patricio, un joven de Jaén pero asentado en Valladolid junto a su pareja por motivos laborales. "Hemos tenido la suerte de que nos pillara aquí viviendo y espectacular", señala.

Para el joven, a quien acompañaban también sus padres, llegados desde Jaén para presenciar el evento y visitar a su hijo, ha sido una "experiencia impresionante" poder "quitarse las gafas y sentir toda la luz del Sol y verlo al natural".

Eclipse total de sol sobre León. Peio García Ical

Un momento en familia que para ellos ha sido "súper especial" porque "la probabilidad de que te toque viviendo donde estás viviendo es muy baja".

El padre, que también se llama Patricio, va un poco más allá e intenta buscar las palabras para explicar lo que hoy se ha vivido en Valladolid. "Lo más bonito que tiene esto es hacer la abstracción de lo que físicamente está pasando allí, es una cosa muy importante", añade.

Un eclipse solar total que será un recuerdo familiar "para toda la vida". Y que también ha hecho mella en Diego y Elena, dos hermanos que han podido presenciar este fenómeno a apenas 100 metros de su casa.

"Hemos tenido mucha suerte, si encima dicen que esto pasa una vez cada cientos de años", reconoce Diego. Para Elena, el eclipse ha sido "muy impactante" y su hermano incluso "no pensaba que fuéramos a ver algo así en la vida".

Eclipse total de sol visto desde Burgos. Peio García Ical

El momento de la totalidad, coinciden ambos, que ha sido una "pasada", hasta ha superado sus expectativas, aunque en este caso aquí las de cada uno eran diferentes.

"Es verdad que se ha hecho menos de noche de lo que esperaba, pero ha superado mis expectativas", apunta Diego. Elena, por su parte, cree que si "fuera de noche entero, es menos impactante que ver ahí la corona".

Hoy Castilla y León ha oscurecido, pero ha anotado un minuto y medio que ya es parte de la historia. Por unas semanas y, sobre todo, unos instantes, la Comunidad ha sido el epicentro mundial de este eclipse solar total que jamás será olvidado.