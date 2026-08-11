Entrarán en vigor: ayudas de hasta 5.000€ para empresas y de 3.000 para trabajadores afectados por un ERTE

Imagen de archivo de un trabajador en una obra. Luis Tejido EFE

La Junta de Castilla y León ha aprobado las bases para conceder ayudas a trabajadores que hayan perdido poder adquisitivo tras sufrir una suspensión de contrato o una reducción de jornada por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).

También se elevarán hasta los 5.000 euros para las empresas afectadas por estas situaciones de emergencia.

La medida ha sido publicada este martes en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).

El objetivo es compensar parte de la pérdida de ingresos de los empleados afectados.

La ayuda será de 10 euros por cada jornada completa de suspensión, con un máximo de 300 jornadas.

De esta forma, la cuantía máxima que podrá recibir cada trabajador será de 3.000 euros.

En los casos de reducción temporal de jornada, la cantidad se calculará de forma proporcional. También se aplicará este criterio cuando se trate de contratos a tiempo parcial.

¿Quién puede recibir la ayuda?

Podrán solicitar estas subvenciones los trabajadores afectados por un ERTE debido a causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.

También podrán beneficiarse quienes estén afectados por un ERTE derivado de una situación de fuerza mayor temporal provocada por fenómenos meteorológicos adversos, emergencias de protección civil u otros acontecimientos extraordinarios.

La ayuda incluye diferentes situaciones laborales.

Entre ellas están los trabajadores cuyo contrato haya quedado suspendido o cuya jornada se haya reducido temporalmente.

También podrán acceder quienes hayan terminado su actividad antes de lo previsto en el contrato o quienes se encuentren en un periodo de inactividad productiva mientras esperan su reincorporación.

Los trabajadores fijos discontinuos también podrán beneficiarse de estas ayudas cuando cumplan los requisitos establecidos.

Las solicitudes podrán presentarse por internet, a través de la sede electrónica de la Junta de Castilla y León, o de forma presencial, de acuerdo con la normativa vigente.

Eso sí, los trabajadores todavía tendrán que esperar a que se publique la convocatoria para conocer el plazo concreto de presentación de solicitudes.

La Junta señala que la concesión de las subvenciones estará condicionada a que exista crédito presupuestario “adecuado y suficiente” en cada ejercicio.

Con esta medida, la Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio busca dar una respuesta rápida a los trabajadores que hayan visto reducidos sus ingresos por un ERTE en centros de trabajo situados en municipios de Castilla y León.

Ayudas a empresas

Asimismo, la Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio publica también hoy las bases reguladoras para la concesión de subvenciones de hasta 5.000 euros dirigidas a empresas con trabajadores afectados.

En este caso por expedientes de regulación de empleo de suspensión temporal de la relación laboral o de reducción temporal de jornada en centros de trabajo ubicados en términos municipales de Castilla y León que hayan sufrido fenómenos meteorológicos adversos, emergencias de protección civil u otros acontecimientos extraordinarios.

La Junta señala que solo serán subvencionables las cuotas no exoneradas que correspondan a empresas con trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo de suspensión temporal de la relación laboral o de reducción temporal de jornada temporal.

En este caso con acuerdo con los representantes de los trabajadores, fundados en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, o en causa de fuerza mayor temporal, ocasionadas por fenómenos meteorológicos adversos, emergencias de protección civil u otros acontecimientos extraordinarios y que correspondan a esos trabajadores afectados por el expediente temporal de regulación de empleo.

La subvención a conceder será el importe de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes, liquidadas y pagadas por la empresa, hasta un máximo de 5.000 euros por beneficiario.

El objetivo es dar estabilidad a las empresas y facilitar el mantenimiento del empleo de los trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo en centros de trabajo ubicados en los municipios y localidades de Castilla y León.

Podrán recibir estas subvenciones las empresas privadas como trabajadores por cuenta propia, personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica, que cuenten con trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo de suspensión temporal de la relación laboral o de reducción de la jornada.

El plazo para la presentación de las solicitudes será el que establezca la orden de convocatoria, que está pendiente de publicar.