El eclipse obliga a reforzar la sanidad: 312 profesionales, con 42 médicos y 45 enfermeros adicionales, desplegados

El eclipse solar de este miércoles, 12 de agosto, movilizará también a la sanidad de Castilla y León.

La Junta ha preparado un dispositivo especial en Atención Primaria con 312 profesionales sanitarios, entre ellos 162 médicos y 150 enfermeros, para atender el aumento de población que se espera en los principales puntos de observación.

La previsión es que miles de personas se desplacen a distintos municipios de la Comunidad para seguir el fenómeno. Por eso, Sacyl reforzará los Puntos de Atención Continuada (PAC) y centros de guardia situados cerca de las zonas de mayor concentración.

En Valladolid, el dispositivo contará con 83 profesionales entre médicos y personal de enfermería.

En Valladolid Oeste habrá 21 médicos y 18 enfermeros, mientras que en Valladolid Este serán 24 médicos y 20 enfermeros.

Estos efectivos se sumarán al personal que habitualmente presta servicio. El objetivo es que el aumento de visitantes no reduzca la atención que reciben los vecinos de las zonas donde se esperan más desplazamientos.

En total, la Junta ha identificado 74 puntos de visualización del eclipse en Castilla y León. Algunos de ellos tienen previstas concentraciones especialmente numerosas.

Los refuerzos se concentrarán, sobre todo, en las horas en las que se espera una mayor afluencia. La planificación incorpora 42 médicos y 45 enfermeros adicionales respecto a las dotaciones habituales.

A los recursos de Atención Primaria se sumarán los de la Gerencia de Emergencias Sanitarias, incluidos soportes vitales y helicópteros, además de los servicios de Urgencias Hospitalarias.

También habrá medios desplegados por ayuntamientos y organizaciones. Entre ellos figuran ambulancias, puestos sanitarios, Protección Civil y Cruz Roja.

¿Qué debe tener en cuenta quien vaya a ver el eclipse?

La principal recomendación es planificar el desplazamiento con antelación. Los puntos de observación pueden registrar una concentración de personas muy superior a la habitual y los accesos pueden complicarse.

También conviene llevar agua, protegerse del calor y evitar esfuerzos innecesarios, especialmente durante las horas centrales del día.

Y hay una precaución fundamental: no mirar directamente al Sol sin la protección adecuada.

La observación debe realizarse con gafas específicas para eclipses que cumplan la normativa correspondiente. Las gafas de sol convencionales no sirven para proteger los ojos durante la observación.

El dispositivo sanitario estará operativo durante la jornada del 12 de agosto y pretende cubrir tanto a los visitantes que acudan a los puntos de observación como a la población habitual.

La Junta asegura que el despliegue se ha diseñado teniendo en cuenta las previsiones de asistencia y la cercanía de los recursos sanitarios a las zonas donde se espera una mayor concentración de público.

El eclipse, por tanto, no solo obligará a preparar carreteras, aparcamientos y espacios de observación.

También pondrá a prueba la capacidad de respuesta sanitaria en los municipios que durante unas horas multiplicarán su población.