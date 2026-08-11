Alerta por las gafas del eclipse: CSIF reivindica el trabajo de inspección y pide más medios a la Junta

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de Castilla y León ha destacado el trabajo preventivo llevado a cabo por la Inspección de Consumo de la Junta tras la inmovilización y retirada del mercado de un modelo de gafas no apto para la observación del eclipse solar.

El sindicato considera que esta actuación refleja el valor esencial de los servicios de inspección autonómicos para proteger la salud ciudadana, al tiempo que reclama a la Administración autonómica reforzar sus plantillas y medios para paliar las carencias actuales de personal.

La intervención puso el foco en las gafas de la marca ECP Eye Care Professional, que fueron incluidas por la Dirección General de Comercio y Consumo en la Red de Alerta de productos no alimentarios peligrosos con orden explícita de retirada y prohibición de venta.

Según detallan desde el sindicato, el filtro del producto impedía localizar correctamente el disco solar, lo que tentaba al usuario a desplazarse las gafas momentáneamente para situar el Sol en su campo visual.

Una exposición directa que entraña graves riesgos de lesiones térmicas o químicas en la retina y daños irreversibles en la mácula.

Desde la organización sindical enfatizan que "la mejor inspección es aquella que evita que un producto peligroso llegue a causar un daño", haciendo extensible su reconocimiento al conjunto de inspectores que velan diariamente por la seguridad industrial, alimentaria y de consumo.

Por ello, CSIF urge a la Junta a invertir en la prevención y dotar adecuadamente a estos departamentos, recordando que exigencias de eficacia deben ir acompañadas de recursos humanos y técnicos suficientes para cubrir las vacantes del servicio.