Castilla y León creará en medio año el 012 Retorno para facilitar el regreso a quienes quieran volver a la Comunidad

El consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Luis Miguel González Gago, a su llegada a su comparecencia en las Cortes de este martes ICAL

La Junta pondrá en marcha en los próximos seis meses un nuevo servicio, denominado 012 Retorno, que ofrecerá información de las subvenciones existentes y una atención y ayuda personal "continuada y permanente" para facilitar el regreso a Castilla y León de los que residen en el exterior.

Esta es una de las medidas que anunció este martes el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, durante su comparecencia en las Cortes para informar a petición propia sobre el programa de actuaciones de su departamento para esta legislatura.

También avanzó el impulso "decidido" de políticas de retorno como el programa 'Pasaporte de vuelta', que priorizará especialmente al medio rural, a los jóvenes, a las familias y a las personas con discapacidad.

Con ello, precisó, se garantizará además un "adecuado y profesional" acompañamiento en su integración social.

Este programa, explicó, ha facilitado el retorno a Castilla y León a más de 1.300 personas, siendo casi un 65 por ciento de ellos menores de 35 años.

Además, destacó como "exitosa" la línea dirigida a los que viven en otras comunidades, puesta en marcha en 2023, puesto que ha permitido el regreso de 476 personas en tres convocatorias.

En ese sentido, el consejero explicó que se consolidará el programa 'Volver a Castilla y León', que incentivará tanto el emprendimiento como la contratación por cuenta ajena.

Para ello, prevé un mínimo de 5.000 euros a aquellos retornados que abran un negocio en la Comunidad, y una cuantía igual a aquellas empresas de Castilla y León que contraten a oriundos castellanos y leoneses por cuenta ajena.

Otra de las medidas novedosas es la celebración de competiciones con videojuegos, con el objetivo de fomentar la conexión entre los jóvenes de dentro y fuera de la Comunidad, y activar su participación en las respectivas casas de Castilla y León.

También, se ampliarán hasta los 10.000 euros las becas de posgrado en las universidades públicas para castellanos y leoneses y sus descendientes en el exterior.

Identidad e historia

Por otra parte, el consejero afirmó que la mejor manera de promocionar la identidad de la Comunidad es la celebración del día 23 de abril.

Por ello, se mantendrán los Premios de Castilla y León, y la Fundación para la Promoción de los Valores y la Identidad de Castilla y León apoyará tanto los actos en Villalar de los Comuneros (Valladolid) como en los municipios más poblados.

También se seguirá conmemorando con actos el 800 aniversario de la unión de los Reinos de León y de Castilla.

Y se pondrá en marcha una muestra itinerante que recorra los municipios de Castilla y León poniendo de relieve la figura de la reina Doña Berenguela, madre de Fernando III.

Además, se impulsará un proyecto de investigación sobre la itinerancia regia del rey Fernando III el Santo.

Por otro lado, se promoverán distintos eventos para celebrar otras efemérides, como la proclamación de Alfonso VII de León, el V centenario de la Escuela de Salamanca, los 475 años de la Controversia de Valladolid o las Leyes de Burgos.

Finalmente, anunció que van a extender el patrocinio 'Castilla y León Nos Impulsa' a todos los clubs que participen en deportes de equipo que estén en la máxima categoría.

Ello independientemente del deporte federado que sea, aunque se aplicarán criterios "objetivos" para determinar las cuantías de los patrocinios.