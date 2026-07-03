Los nuevos altos cargos de la Junta toman posesión con el compromiso de “elegir siempre a Castilla y León”

La vicepresidenta segunda de la Junta, Isabel Blanco, preside la toma de posesión de los nuevos altos cargos de su departamento y de la Consejería de la Presidencia R. Valtero ICAL

La Junta de Castilla y León ha completado este viernes la toma de posesión de los nuevos altos cargos nombrados tras la remodelación del Ejecutivo, en una intensa jornada institucional.

Los distintos consejeros aprovecharon los actos celebrados en Valladolid para fijar las prioridades de la legislatura, desde el fortalecimiento del Estado del Bienestar y la modernización de la sanidad hasta el impulso al medio rural, la simplificación administrativa, la mejora del sistema educativo y la lucha contra la despoblación.

También reclamaron trabajo en equipo, cercanía con los ciudadanos y lealtad institucional.

La vicepresidenta segunda de la Junta, Isabel Blanco, fue la encargada de abrir la jornada con un discurso dirigido a los nuevos responsables de la Vicepresidencia Segunda y de la Consejería de la Presidencia.

Tomando como referencia el lema del eclipse solar que tendrá lugar el próximo 12 de agosto, "El cielo nos ha elegido", pidió a los nuevos responsables que ese privilegio se traduzca en compromiso con la Comunidad.

"Os pido a vosotros que elijáis siempre a las personas de Castilla y León, que elijáis siempre defender a Castilla y León, que elijáis y apostéis siempre por el futuro de esta tierra y por crear oportunidades", afirmó.

Blanco recordó que el desempeño de las nuevas responsabilidades traerá "penas", "alegrías" y también "renuncias", por lo que reclamó afrontar esta nueva etapa con "ilusión", "trabajo", "diálogo", presencia en el territorio y confianza en Castilla y León.

Asimismo, puso en valor el "gran equipo" del Ejecutivo autonómico encabezado por el presidente Alfonso Fernández Mañueco y defendió que todos los departamentos trabajen de forma coordinada por la Comunidad.

Durante el acto juraron sus cargos Miguel Vega, como director general de Programas; Hugo Manzano, al frente de Vivienda y Urbanismo; Jesús Manuel Hurtado, como comisionado para la Despoblación y la Ordenación del Territorio; Ruth Andérez, directora de Relaciones Institucionales y Acción Exterior; y Máximo López Vilaboa, director general de Transparencia, Atención al Ciudadano y Calidad de los Servicios.

La vicepresidenta también tuvo palabras de reconocimiento para la anterior directora general de Atención al Ciudadano y Calidad de los Servicios, Sonsoles Sánchez-Reyes, así como para distintos miembros de su equipo, de quienes destacó su compromiso y experiencia.

Regulación, Familia y Ayudas Sociales

El consejero de Regulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, pidió “compromiso” a los nuevos altos cargos de su departamento que hoy tomaron posesión.

El vicepresidente primero, que presidió el acto, también reclamó “dedicación” para desarrollar el nuevo pacto de gobierno y continuar impulsando las políticas de la Consejería en “beneficio de los ciudadanos de Castilla y León”.

Durante el acto tomaron posesión Javier García Pérez como director de Coordinación Institucional; Gonzalo Antozano García Figueras como director de Estudios; Jesús Jiménez Miguel como director general de Desregulación; María de Fátima Pinacho Fernández como directora general de Familia; y María Belén Pulgar Gutiérrez como directora general de Ayudas Sociales.

Toma de posesión de altos cargos de la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales Rubén Cacho / ICAL .

Medio Ambiente, Agricultura y Vicepresidencia Primera

En un acto conjunto presidido por el vicepresidente primero, Carlos Pollán, la consejera de Medio Ambiente y Energía, María González Corral, y el consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, asumieron sus cargos los nuevos responsables de ambas consejerías.

En Medio Ambiente tomaron posesión Francisco Javier Ezquerra Boticario como director general de Patrimonio Natural y Política Forestal; Cristina Frías Rivera como directora general de Infraestructuras y Economía Circular; y Alberto Castro Cañibano como director general de Energía y Minas.

Alfonso Arroyo toma posesión como director del EREN, de la Consejería de Medio Ambiente y Energía Rubén Cacho / ICAL .

González Corral quiso agradecer el trabajo desarrollado por quienes abandonan sus responsabilidades y anunció que tanto José Manuel Jiménez como José Ángel Arranz seguirán vinculados al departamento aportando su experiencia.

"Ambos sois extraordinarios profesionales", destacó.

En Agricultura asumieron sus responsabilidades Mercedes Berciano Pérez (Industria y Cadena Agroalimentaria), Juan José García García (Producción Agrícola y Ganadera), Herminio Velicia Martínez (Desarrollo Rural), David González Huerta (Instituto Tecnológico Agrario), José Guirao Sola (Política Agraria Comunitaria) e Ignacio de la Fuente Cabria (Caza, Pesca y Medio Rural).

Durante su intervención, Joaquín Antonio Pino marcó como prioridades agilizar el pago de las ayudas de la PAC, reducir la burocracia y reforzar el diálogo permanente con agricultores, ganaderos, cooperativas y organizaciones profesionales agrarias.

"Son la casa de agricultores y ganaderos", afirmó, antes de insistir en que el trabajo coordinado permitirá ofrecer "una gran respuesta estos cuatro años a la sociedad".

Educación y Cultura

También en un acto conjunto con Carlos Pollán, la consejera de Educación, María Pardo, presidió la toma de posesión de Helena Villarejo Galende como directora general de Planificación y Ordenación Académica y Teresa Barroso Bofrán como directora general de Profesionales de la Educación.

Pardo explicó que la reorganización de la Consejería pretende reforzar el sistema educativo con perfiles caracterizados por el "rigor absoluto, cercanía y vocación de servicio público".

El vicepresidente primero de la Junta preside la toma de posesión de los nuevos altos cargos de las consejerías de Educación y de Cultura, Turismo y Deporte Eduardo Margareto / ICAL .

En el mismo acto también tomaron posesión José Ramón Solá Alonso como director general de Patrimonio Cultural e Ignacio Sicilia como director general de Turismo.

El nuevo director general de Infraestructuras y Servicios, Ángel Marinero Peral, no pudo asistir.

Sanidad y Bienestar Social

La intervención con mayores temas concretos fue la protagonizada por el consejero de Sanidad y Bienestar Social, Alejandro Vázquez, quien situó como principal objetivo de la legislatura mejorar la calidad de la sanidad y de los servicios sociales.

"Queremos ofrecer una atención más cercana, moderna, humana y de mayor calidad", aseguró.

Tomaron posesión Pedro Gómez, como director general de Asistencia Sanitaria; Víctor Quirós, al frente de Salud Digital e Infraestructuras Sanitarias; Mónica Robles, como directora general de Calidad, Evaluación e Inspección Sanitaria; y Eduardo García, como director general de Personas Mayores y con Discapacidad.

El consejero de Sanidad y Bienestar Social, Alejandro Vázquez, preside la toma de posesión de los nuevos altos cargos de su departamento Eduardo Margareto / ICAL .

Vázquez avanzó una hoja de ruta que pasa por reforzar la salud pública, impulsar los planes de Atención Sociosanitaria, Oncológico y de Cuidados Paliativos, reducir listas de espera, mejorar la accesibilidad tanto en Atención Primaria como Hospitalaria, fortalecer la atención a la salud mental y modernizar las urgencias.

Asimismo, apostó por acelerar la transformación digital del sistema sanitario mediante el uso de la inteligencia artificial y el análisis de datos, potenciar la investigación biomédica, construir nuevas infraestructuras sanitarias y sociales y desarrollar una futura ley para las plazas sanitarias de difícil cobertura.

El consejero concluyó apelando al compromiso de los profesionales de la sanidad y los servicios sociales.

"Sois vosotros quienes con vuestro trabajo hacéis posible que Castilla y León siga siendo una referencia en la prestación de servicios sanitarios y sociales de calidad y quienes dais sentido cada día a nuestra acción de gobierno al servicio de las personas", concluyó.