La Junta declara la alerta por riesgo de incendios forestales desde el domingo en toda Castilla y León

Un bombero trabajando en las labores de extinción de un incendio forestal en la provincia de León, en septiembre de 2025 Peio García ICAL

La Junta de Castilla y León ha declarado la situación de alerta por riesgo meteorológico de incendios forestales el día 4 de julio en las provincias de Salamanca y Ávila y del 5 al 8 de julio en el conjunto de la Comunidad.

Ello ante la previsión de un episodio meteorológico adverso que incrementará el riesgo de inicio y propagación de incendios forestales.

Según las previsiones meteorológicas, el bloqueo anticiclónico situado sobre las Islas Británicas favorecerá la entrada de una masa de aire africano que provocará un notable ascenso de las temperaturas.

Para el día 4 se esperan máximas de entre 36 y 39 grados en la provincia de Salamanca y en el norte y sur de Ávila, con humedades relativas mínimas del 10 al 15% y rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora en Salamanca.

Entre el 5 y el 8 de julio estas condiciones se extenderán al conjunto de Castilla y León, con la previsión además de tormentas acompañadas de fuertes rachas de viento y aparato eléctrico.

Los índices de peligro de incendios forestales elaborados por la Agencia Estatal de Meteorología y por el operativo Infocal coinciden en que este episodio supondrá un incremento significativo tanto de la probabilidad de ignición como de la capacidad de propagación del fuego.

Por ello, resulta necesario adoptar medidas preventivas extraordinarias.

La declaración de alerta se realiza conforme a lo previsto en el Plan Infocal y en la Orden FYM/510/2013, de 25 de junio, por la que se regula el uso del fuego y se establecen medidas preventivas para la lucha contra los incendios forestales en Castilla y León.

Estas medidas son de aplicación en los montes y en la franja de 400 metros de ancho que los circunda como perímetro de protección.

Medidas preventivas

Durante el periodo de vigencia de la alerta quedan establecidas las siguientes medidas preventivas: prohibición de encender fuego en el monte y en todo tipo de espacios abiertos, así como en zonas recreativas y de acampada, incluso en las habilitadas para ello.

También la prohibición del uso de barbacoas en espacios abiertos, incluidas las autorizadas y la suspensión de todas las autorizaciones concedidas para el uso del fuego.

La prohibición de introducir o utilizar material pirotécnico y suspensión de las autorizaciones para el lanzamiento de cohetes o cualquier otro artefacto que contenga fuego.

La prohibición del uso de maquinaria en el monte y en la franja de 400 metros que lo circunda cuyo funcionamiento genere fuego, deflagraciones, chispas o descargas eléctricas, salvo en actuaciones de emergencia o de interés general debidamente comunicadas y autorizadas conforme a la normativa vigente.

Además de estas limitaciones, el operativo Infocal reforzará los dispositivos de vigilancia y prevención para garantizar la máxima capacidad de respuesta ante cualquier conato de incendio.

La Junta hace un llamamiento a la responsabilidad de la ciudadanía para extremar la prudencia en cualquier actividad desarrollada en el medio natural y en su entorno, y recuerda la obligación de avisar inmediatamente al 112 ante cualquier indicio de incendio forestal.