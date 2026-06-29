Pasajeros en la Estación Campo Grande de Valladolid

Pasajeros en la Estación Campo Grande de Valladolid Miriam Chacón ICAL

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Estos son los trenes cancelados por la huelga de Renfe en Castilla y León este lunes: horarios y servicios mínimos

Durante este 29 de junio, se cancelará alrededor del 35% de los servicios de Media Distancia y cerca del 27% en Alta Velocidad y Larga Distancia, con reducciones variables en Cercanías según la franja horaria.

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Este lunes, con la huelga de Renfe ya en marcha desde las primeras horas de la madrugada, los viajeros de Castilla y León podrán utilizar decenas de trenes en servicios mínimos, aunque muchos servicios habituales quedarán cancelados a lo largo de todo el día.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha establecido porcentajes concretos que se aplican directamente en la Comunidad para garantizar la movilidad esencial, con un 75% del servicio en hora punta y un 50% en el resto del día en Cercanías.

Habrá una media del 65% en Media Distancia y un 73% en Alta Velocidad y Larga Distancia.

Viajeros del AVE en Sanabria

Madrid-Valladolid

En la conexión Madrid-Valladolid circularán trenes como el 8069 que parte de Chamartín a las 6:36 horas y llega a Valladolid Campo Grande a las 7:41, el 8079 que sale a las 7:51 con llegada a las 8:56, el 8109 a las 10:15 llegando a las 11:20, el 8129 a las 12:05 con llegada a las 13:10.

También el 8359 a las 15:40 llegando a las 16:45, el 8169 a las 16:15, el 8589 a las 18:15, el 8179 a las 17:00, el 8189 a las 18:40, el 8199 a las 19:30, el 8209 a las 20:02 y el 8219 a las 21:30, entre otros que completan la oferta mínima durante toda la jornada.

En sentido contrario, desde Valladolid hacia Madrid operarán el 33058 saliendo de Valladolid Campo Grande a las 6:23 y llegando a Chamartín a las 7:31, el 33078 a las 7:27 con llegada a las 8:35, el 33088 a las 8:25 llegando a las 9:37 y el 33118 a las 11:30 con llegada a las 12:42.

El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia en las ‘Jornadas de Comunicación de Renfe Ingeniería y Mantenimiento’

También el 33148 a las 14:10 llegando a las 15:22, el 33158 a las 15:20 con llegada a las 16:32, el 33178 a las 17:50 llegando a las 19:02, el 33198 a las 19:40 con llegada a las 20:53, el 34008 a las 20:35 llegando a las 21:47 y el 34068 a las 6:45 con llegada a las 7:57.

Rutas hacia León

En las rutas hacia León se mantendrán servicios como el 18002 que sale de Príncipe Pío a las 16:26 y llega a León a las 20:58, el 18004 a las 18:23 con llegada a las 23:06, el 18106 que parte de León a las 6:40 y llega a Príncipe Pío a las 11:26.

Además, el 18110 a las 15:42 con llegada a las 20:41, además del 12600 que sale de Ponferrada a las 15:29 y llega a León a las 17:30 y el 12601 que parte de León a las 7:05 llegando a Ponferrada a las 9:00.

En la línea Valladolid-Santander circularán el 18103 saliendo de Valladolid Campo Grande a las 18:30 y llegando a Santander a las 22:29, así como el 18104 que parte de Santander a las 16:27 y llega a Valladolid a las 20:13.

Para las conexiones de Salamanca y las rutas regionales asociadas operarán el 18306 que sale de Salamanca a las 14:00 y llega a Palencia a las 16:19, el 18308 que parte de Palencia a las 13:25 llegando a La Alamedilla a las 15:46.

Conexiones con Salamanca

También el 18314 de Salamanca a las 16:08 con llegada a Valladolid Campo Grande a las 17:16, el 18318 que sale de Valladolid a las 18:56 y llega a La Alamedilla a las 20:31, el 18924 de Salamanca a las 12:28 llegando a Príncipe Pío a las 15:10.

Además, el 18926 a las 16:42 con llegada a las 19:47, el 18930 a las 20:01 llegando a las 22:46, el 18932 a las 5:47 con llegada a las 8:25 y el 18938 a las 9:44 llegando a las 12:40.

También otros servicios como el 04899 que sale de Chamartín a las 8:50 y llega a Salamanca a las 10:31, el 04969 a las 15:50 con llegada a las 17:31 y el 04909 a las 21:11 llegando a las 22:51.

Servicios mínimos completos

En total, durante esta jornada de huelga se cancelará alrededor del 35% de los servicios de Media Distancia y cerca del 27% en Alta Velocidad y Larga Distancia, con reducciones variables en Cercanías según la franja horaria.

Los viajeros deben comprobar en tiempo real la información actualizada a través de la página web de Renfe, su aplicación oficial o los paneles de las estaciones, ya que pueden producirse variaciones de última hora.

Renfe ha aconsejado, además, planificar los desplazamientos con suficiente antelación o recurrir a alternativas como el autobús interurbano para evitar contratiempos.

Consulta aquí los servicios mínimos completos durante la jornada de huelga en Renfe de este lunes, 29 de junio: