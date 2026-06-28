Una marcha de seis días exigirá que el tren de vía estrecha vuelva al centro de León

La Plataforma en Defensa del Ferrocarril de Vía Estrecha de León protagoniza un corte de tráfico reivindicativo en defensa del servicio Carlos S. Campillo ICAL

La Plataforma en Defensa del Ferrocarril de Vía Estrecha de León iniciará este martes, 30 de junio, una marcha reivindicativa entre Guardo, en la provincia de Palencia, y la ciudad de León.

El objetivo es reclamar que el tren vuelva a llegar hasta la Estación de Matallana, situada en pleno centro de la capital leonesa, y mostrar su rechazo a la propuesta de tapado de las vías.

La movilización se prolongará durante seis días y está previsto que finalice el 5 de julio con una última etapa que partirá a las 12.00 horas del apeadero de La Asunción y concluirá en la Estación de Matallana, en la avenida Padre Isla.

La marcha se dividirá en seis etapas.

Cada jornada comenzará a las 8.00 horas en la estación de tren de la localidad correspondiente, con la previsión de llegar al destino antes de la hora de comer.

El recorrido discurrirá por caminos y carreteras lo más próximos posible a las vías del tren.

Además, la organización contará con un coche de apoyo para atender cualquier incidencia o necesidad que pueda surgir durante el trayecto.

La primera etapa, el 30 de junio, unirá Guardo con Puente Almuhey. Al día siguiente, 1 de julio, la marcha llegará hasta Cistierna.

La tercera jornada, el 2 de julio, finalizará en Boñar, mientras que la cuarta, el día 3, tendrá como destino Matallana de Torío.

El 4 de julio, los participantes caminarán hasta Garrafe de Torío y la sexta y última etapa, el 5 de julio, culminará en León, en la Estación de Matallana.

En el tramo final, entre Garrafe de Torío y León, se podrá participar caminando o a través de una carrera solidaria no competitiva, para la que no será necesaria inscripción previa.

La plataforma ofrece distintas formas de sumarse a la protesta.

Quienes lo deseen podrán realizar la marcha completa, participar solo en algunas etapas o combinar tramos a pie con desplazamientos en tren.

También se ha previsto una modalidad para aquellas personas que no puedan o no quieran caminar.

En ese caso, se hará coincidir la llegada a cada destino con la del tren procedente de León, de manera que quienes salgan desde la capital o desde estaciones intermedias puedan incorporarse al acto final de cada jornada.

Los participantes irán señalizados y acompañados por agentes de la autoridad, aunque desde la organización recomiendan llevar chaleco reflectante.

También aconsejan acudir con saco y esterilla a quienes tengan previsto pernoctar en albergues u hostales de las localidades por las que pasará la marcha.

Con esta iniciativa, la Plataforma en Defensa del Ferrocarril de Vía Estrecha quiere volver a poner el foco en una reivindicación histórica de León: recuperar la llegada del tren al centro de la ciudad y evitar que las vías sean tapadas como alternativa al servicio ferroviario que reclaman.