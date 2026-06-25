Las Cortes vuelven a iluminar su fachada por el Día del Orgullo LGTBI tras la salida de Vox de la Presidencia
El Parlamento autonómico dejó de iluminarse con los colores de la bandera arcoíris bajo la Presidencia de Carlos Pollán, de Vox, entre 2022 y 2026, y el actual presidente, el popular Francisco Vázquez, ha recuperado la iluminación.
Más información: El PSOE vuelve a desplegar la bandera LGTBI en las Cortes de Castilla y León por el Día del Orgullo
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La fachada de las Cortes de Castilla y León volverá a iluminarse este domingo con los colores de la bandera arcoíris por el Día del Orgullo LGTBI cinco años después.
El nuevo presidente de la Cámara, el popular Francisco Vázquez, ha ordenado la iluminación de la fachada este domingo, 28 de junio, entre las 22:00 y las 0:30 horas.
Las Cortes dejaron de iluminarse con los colores de la bandera LGTBI bajo la Presidencia de Carlos Pollán, de Vox, entre 2022 y 2026, un periodo en el que el Grupo Socialista desplegó cada 28 de junio una gran bandera arcoíris en las ventanas de sus despachos como protesta.
La polémica marcó durante los últimos años el Día del Orgullo entre las negativas de Pollán a iluminar la fachada y los requerimientos por parte de la Presidencia a los socialistas para que retirasen la enseña, que también han desplegado este año.
El regreso del PP a la Presidencia de las Cortes siete años después ha marcado un cambio de estilo en la Cámara y la fachada del Parlamento autonómico volverá a iluminarse con los colores de la bandera arcoíris por el Día del Orgullo LGTBI.