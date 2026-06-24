La bandera LGTBI desplegada en las ventanas de los despachos del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León

La bandera LGTBI desplegada en las ventanas de los despachos del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León Miriam Chacón ICAL

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El PSOE vuelve a desplegar la bandera LGTBI en las Cortes de Castilla y León por el Día del Orgullo

La acción emula la llevada a cabo durante los cuatro últimos años, bajo la Presidencia de Vox en la Cámara, y que se inició ante la negativa en 2022 del entonces presidente, Carlos Pollán, de iluminar la fachada con los colores arcoíris el Día del Orgullo.

Más información: El PSOE despliega la bandera LGTBI en las Cortes y Pollán exige su retirada: "Es un exhibicionismo infantiloide"

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El Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León ha vuelto a desplegar, un año más, la bandera LGTBI en las ventanas de sus despachos del Parlamento autonómico con ocasión del Día del Orgullo, que tendrá lugar este domingo, 28 de junio.

Una acción que emulará la llevada a cabo durante los cuatro últimos años, bajo la Presidencia de Vox en las Cortes, y que se inició ante la negativa en 2022 del entonces presidente de la Cámara, Carlos Pollán, de iluminar la fachada con los colores arcoíris el Día del Orgullo.

Luis Tudanca junto a la bandera colgada en los balcones y al requerimiento de las Cortes

En esta ocasión, la acción de los socialistas se produce por primera vez con un presidente del PP en las Cortes autonómicas, Francisco Vázquez, que accedió a la Presidencia de la Cámara el pasado 14 de abril, en la sesión constitutiva de la XII Legislatura.