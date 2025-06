El PSOE despliega la bandera LGTBI en las Cortes y Pollán exige su retirada: "Es un exhibicionismo infantiloide"

El Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León ha vuelto a desplegar, un año más, la bandera LGTBI en las ventanas de sus despachos del Parlamento autonómico con ocasión del Día del Orgullo, que tendrá lugar este sábado, 28 de junio.

Una acción que emulará la llevada a cabo durante los tres últimos años, desde que Vox preside las Cortes, y que se inició ante la negativa en 2022 del presidente de la Cámara, Carlos Pollán, de iluminar la fachada con los colores arcoíris el Día del Orgullo. Con todo, la fachada del Parlamento autonómico lleva más de dos años sin iluminarse y este año no se ha registrado petición al respecto.

Pollán ha enviado un requerimiento a los socialistas exigiendo, al igual que los años anteriores, la retirada de la bandera. Además, ha asegurado en una publicación en X que los derechos, las libertades y la seguridad de los homosexuales "no se defienden con exhibicionismos infantiloides ni haciendo un uso partidista e inadecuado de los espacios comunes de las instituciones".

"Los derechos, las libertades y la seguridad de todos se defienden enfrentando -y no fomentando masivamente- formas de barbarie llegadas de fuera que son incompatibles con nuestro modo de vida", ha denunciado en su cuenta de esa red social.

Por su parte, los socialistas han presumido de la colocación de la enseña. "La bandera LGTBI+ ondea un año más en las Cortes gracias al PSOE. Le pese a quien le pese. Así lucen los colores de la diversidad en la casa de todos los castellanos y leoneses. Porque la visibilidad importa. Castilla y León con Orgullo", ha publicado el PSOE de Castilla y León en su cuenta oficial de la red social X.

Requerimiento de Pollán

En su requerimiento de solicitud de retirada, el presidente de las Cortes ha recordado que la fachada de un edificio público "forma parte de la imagen exterior del mismo" y se asocia "ineludiblemente" a la institución que tiene en él su sede.

"Todo lo que sea visible en ese espacio se va a percibir como propio y vinculado a la institución en su conjunto. No puede quedar a disposición de los grupos o de los procuradores aquello que se proyecta exteriormente en las fachadas de la sede de la Cámara, como tampoco queda a su disposición lo que se exhiba en el interior en espacios de uso común o compartido", ha afirmado.

Pollán ha señalado que lo que se contenga en el exterior de la sede de las Cortes, incluida su fachada, "pasa a depender de los órganos de la Cámara y, más en concreto, de la Mesa y de su presidente, al que le corresponde ejercer los poderes administrativos y las facultades de policía en nombre de las Cortes en su sede, según el artículo 23.1 del Estatuto".

Y ha añadido que esto no depende "de la decisión unilateral de un grupo parlamentario, sin comunicación, prescindiendo de cualquier procedimiento y sin autorización de los órganos de la Cámara para exhibir las referidas banderas en la fachada de la institución".

Una vieja polémica

La polémica lleva repitiéndose desde que en 2022 Pollán accedió a la Presidencia de la Cámara. El año pasado, los socialistas colocaron una gran bandera de 50 metros de largo en las ventanas de sus despachos en las Cortes, en la cuarta planta del edificio, y la protesta fue censurada por la Presidencia de las Cortes que exigió al PSOE que retirase la enseña.

En aquella ocasión, Pollán justificó su decisión de no iluminar la fachada asegurando que no resultaba compatible con el marco constitucional "la utilización de banderas no oficiales en el exterior de los edificios y espacios públicos, según sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo".

Además, aseguró que "literalmente, se fija como doctrina que no resulta compatible con el marco constitucional y legal vigente, y en particular, con el deber de objetividad y neutralidad de las Administraciones Públicas la utilización, incluso ocasional, de banderas no oficiales en el exterior de los edificios y espacios públicos".

Y añadió que eso sucedería "aun cuando las mismas no sustituyan, sino que concurran, con la bandera de España". Una polémica a cuenta de la bandera LGTBI que vuelve a repetirse este año en las Cortes de Castilla y León.