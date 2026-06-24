Vox se querella contra Carlos Martínez: quiere saber cómo llegó el chivatazo sobre el registro judicial en Soria

El portavoz del Grupo Socialista, Carlos Martínez, junto al portavoz del Grupo Vox, David Hierro, momentos antes de la reunión de la Junta de Portavoces de las Cortes de Castilla y León Leticia Pérez / ICAL .

El caso del registro del Ayuntamiento de Soria se ha convertido en un quebradero de cabeza para Carlos Martínez. Y ya no solo por el tema político, también por las posibles consecuencias que pueda tener para el secretario general del PSOE en Castilla y León.

Vox ha decidido dar un paso más y trasladar a los juzgados una polémica que hasta ahora se había desarrollado en el terreno político.

La formación ha presentado una querella criminal en Soria para que se investigue una presunta filtración de información relacionada con el registro efectuado por la Guardia Civil en el Ayuntamiento de la capital soriana.

Según sostiene el partido, habría permitido conocer con antelación tanto la actuación policial como su objeto.

La iniciativa judicial apunta directamente al secretario general del PSOE de Castilla y León y exalcalde de Soria, Carlos Martínez. Vox solicita que preste declaración para aclarar quién le informó de la operación, cuándo recibió esa comunicación y por qué cauce se produjo.

La querella de ocho páginas presentada en el juzgado de Soria llega después de que Martínez asegurara en una entrevista publicada por El País que conocía previamente que la Guardia Civil iba a acudir al consistorio y cuál era el motivo de la investigación.

Unas manifestaciones que, para Vox, abren interrogantes sobre el origen de esa información y sobre si pudo producirse una vulneración de la reserva que habitualmente rodea estas actuaciones judiciales y policiales.

El partido considera que, de confirmarse los hechos, estos podrían encajar en un delito de revelación de secretos e informaciones por autoridad o funcionario público, recogido en el artículo 417 del Código Penal.

A juicio de la formación, “el conocimiento anticipado de una entrada y registro judicial constituye una información especialmente sensible, cuya difusión puede comprometer el éxito de una investigación”.

Con el objetivo de esclarecer cómo circuló esa información antes de la intervención de los agentes, Vox ha solicitado varias diligencias.

Entre ellas, reclama al Juzgado de Instancia número 3 de Soria que detalle qué personas tuvieron acceso a los datos del operativo. Asimismo, pide requerimientos a la Subdelegación del Gobierno, al Ministerio del Interior y a la Guardia Civil para identificar a quienes conocían la actuación antes de que se ejecutara.

Hay que recordar que en declaraciones a El País, el líder socialista afirmó que le advirtieron de que la Guardia Civil iba a registrar al día siguiente para "pedir documentación sobre un posible caso de delito leve de tráfico de influencias".

Posteriormente el mismo diario, matizó afirmando que la filtración fue la misma mañana de ayer, justo antes de la operación.

Por este motivo, Vox exige que se libre oficio a la Subdelegación del Gobierno en Soria y al Ministerio del Interior "para que informen sobre qué autoridades o funcionarios tuvieron conocimiento previo del dispositivo policial, en qué fechas y por qué vías se les comunicó".

El portavoz de Vox en las Cortes de Castilla y León, David Hierro, defendió la presentación de la querella y aseguró que las explicaciones deben ofrecerse ante los tribunales y no únicamente ante la opinión pública. "Como siempre hemos hecho en VOX, ante la posible comisión de hechos delictivos, donde se tiene que rendir cuentas es ante la justicia", afirmó.

Hierro sostuvo que este tipo de situaciones no serían episodios aislados, sino una práctica "endémica y sistemática" allí donde gobiernan los socialistas.