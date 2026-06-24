La ola de calor deja nuevas máximas en Castilla y León con pueblos por encima de los 40 grados

La ola de calor que está afectando, en las últimas horas a España ha vuelto a dejar este miércoles, 24 de junio, temperaturas máximas por encima de los 40º en algunos municipios de Castilla y León como ha informado la Agencia Estatal de Meteorología.

De nuevo, Miranda de Ebro (Burgos) registró el valor más alto, con 41,8 grados a las 17.50 horas, seguida por Candeleda (Ávila) con 40,9 a las 16.30 horas, según los datos recabados por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Igualmente, la localidad de Sardón de Duero (Valladolid) registró a las 15.30 horas 39,5 grados, mientras la capital zamorana y Medina de Pomar (Burgos) se quedaron este miércoles en los 39 grados. Este miércoles la temperatura más alta en España se alcanzó en la estación de la AEMET de Ramales de la Victoria (Cantabria), que a las 16.40 horas marcó 42,9 grados.

En cambio, los lugares más frescos de Castilla y León fueron el Puerto del Pico (Ávila), San Pedro Manrique (Soria) y Sanabria (Zamora), donde las temperaturas cayeron hasta los 12 grados. Mañana se espera que el intenso calor disminuya con descensos notables en las máximas, aunque volverán a rondar los 30 grados en una jornada en la que se esperan tormentas en León y Burgos.