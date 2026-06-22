De Eiros a Sanz Merino: el PP designa a sus portavoces en las comisiones de las Cortes con cinco caras nuevas

Reunión de una comisión de las Cortes de Castilla y León, en una imagen de archivo R. Valtero ICAL

El Grupo Popular en las Cortes de Castilla y León ha completado y registrado la designación de sus portavoces de comisión para la presente legislatura, configurando un equipo que suma diez procuradores electos procedentes de siete provincias de la Comunidad.

Los populares han asegurado que los nombramientos "reflejan la apuesta por una representación territorial equilibrada y por poner al frente de cada comisión a quien mejor conoce la materia y la realidad de su territorio".

La portavoz del Grupo Popular, Leticia García, ha subrayado la fortaleza del equipo formado.

"Contamos con un grupo sólido, comprometido y lleno de gente válida. Cada procurador que asume una portavocía de comisión lo hace porque es la mejor persona para ese puesto. Es un reto enorme y estoy convencida de que todos van a estar a la altura, como lo están demostrando ya desde el primer día", ha subrayado.

Portavoces

Los portavoces populares designados para cada comisión son los siguientes:

- Comisión de Presidencia: José Luis Sanz Merino (Segovia), ex consejero de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León, licenciado en Derecho y funcionario de carrera de la Administración autonómica.

- Comisión de Economía y Hacienda: Marta Arroyo Ortega (Burgos), licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, ex alcaldesa de Salas de los Infantes y técnico de la Diputación Provincial de Burgos.

- Comisión de Sanidad y Bienestar Social: José María Eiros Bouza (Valladolid), médico, microbiólogo y catedrático de Microbiología en la Universidad de Valladolid, con amplia trayectoria en gestión hospitalaria.

- Comisión de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental: Rosa Esteban Ayuso (Salamanca), licenciada en Derecho, abogada y alcaldesa de Gomecello, procuradora desde 2019.

- Comisión de Educación: Carmen Sánchez Bellota (Salamanca), inspectora de Educación en la Dirección Provincial de Salamanca y procuradora desde 2019.

- Comisión de Industria, Universidades, Empleo y Comercio: María José Álvarez Casais (León), diplomada en Magisterio y directiva empresarial, ex concejala de Comercio, Sanidad y Consumo del Ayuntamiento de León.

- Comisión de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales: Elena Bollo de Miguel (León), médico especialista en Neumología, directora médica del Complejo Asistencial Universitario de León y profesora asociada en la Universidad de Salamanca.

- Comisión de Medio Ambiente y Energía: Mercedes Cófreces Martín (Palencia), ingeniera de Montes e ingeniera Técnica Agrícola, con máster en acción política y procuradora desde 2022.

- Comisión de Cultura, Turismo y Deporte: David Beltrán (Ávila), ingeniero de Minas, alcalde de El Hoyo de Pinares y procurador desde 2019.

- Comisión de Movilidad, Transformación Digital e IA: Elena Rincón (Segovia), licenciada en Administración y Dirección de Empresas, profesora de Secundaria y FP y procuradora en la pasada legislatura.

El Grupo Popular ha querido destacar que el conjunto de los portavoces designados acredita "una combinación de experiencia profesional, conocimiento del territorio y trayectoria institucional que permitirá abordar con rigor los principales retos de Castilla y León en esta legislatura".

"No se trata de repartir cargos: se trata de poner a las personas adecuadas en el lugar donde más pueden aportar a esta tierra y a sus ciudadanos", ha concluido Leticia García.