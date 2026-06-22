Concentración de Comisiones Obreras por la situación de la dependencia como servicio público y como sector laboral estratégico, este lunes en Valladolid

Concentración de Comisiones Obreras por la situación de la dependencia como servicio público y como sector laboral estratégico, este lunes en Valladolid Leticia Pérez ICAL

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CC.OO. insta a la Junta a impulsar la Ley de Dependencia con "más financiación y mejores condiciones"

El sindicato se concentra frente a la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, en la Plaza de Madrid de Valladolid, para pedir "dotación de personal, mejores condiciones laborales y mayor cualificación".

Más información: UGT y CC.OO. avisan a la Junta: "Europa certifica la vulneración de derechos durante el anterior gobierno de PP-Vox"

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El sindicato Comisiones Obreras (CC.OO.) ha instado este lunes a la Junta de Castilla y León, en una concentración frente a la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, en la Plaza de Madrid de Valladolid, a desarrollar la Ley de Dependencia.

En concreto, con "dotación de personal, mejores condiciones laborales y mayor cualificación". CC.OO. ha incidido en la necesidad de que la atención a las personas "sea de muchísima más calidad" y ha subrayado que se necesita "una financiación adecuada".

Imagen de la manifestación de los trabajadores de Iberdrola este viernes en Valladolid.

Así lo ha expuesto la secretaria de Mujeres, Políticas Sociales, Vivienda y Movimientos Sociales de CC.OO. en Castilla y León, Yolanda Martín, que ha considerado la Ley, aprobada en 2024, como "un cambio de paradigma" y una "palanca tractora" para la aplicación de diversos servicios.

"Flecos y demandas"

Pero ha asegurado que ahora necesita un desarrollo ya que en atención a la dependencia "han quedado flecos y demandas" que el sindicato solicita "para que las personas que prestan estos servicios lo puedan hacer mejor".

El secretario autonómico del sector de Enseñanza de UGT Servicios Públicos, José Antonio Sánchez, y el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOOCyL, José Antonio Alegre, en la una rueda de prensa sobre la negociación colectiva en el ámbito educativo

Además, y en relación a la inclusión de los servicios sociales en la nueva Consejería de Sanidad y Bienestar Social, tras el pacto de PP y Vox, el sindicato ha mostrado su confianza en que este cambio "sume y no reste" para la atención a la dependencia.

Para ello, ha solicitado la convocatoria de la Comisión de Seguimiento y Desarrollo del acuerdo con el Diálogo Social sobre la materia para dar el "impulso necesario" al cumplimiento de "todo lo acordado" entre Junta y sindicatos y "saber, a futuro, cómo debemos ir".