CC.OO. insta a la Junta a impulsar la Ley de Dependencia con "más financiación y mejores condiciones"

Concentración de Comisiones Obreras por la situación de la dependencia como servicio público y como sector laboral estratégico, este lunes en Valladolid Leticia Pérez ICAL

El sindicato Comisiones Obreras (CC.OO.) ha instado este lunes a la Junta de Castilla y León, en una concentración frente a la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, en la Plaza de Madrid de Valladolid, a desarrollar la Ley de Dependencia.

En concreto, con "dotación de personal, mejores condiciones laborales y mayor cualificación". CC.OO. ha incidido en la necesidad de que la atención a las personas "sea de muchísima más calidad" y ha subrayado que se necesita "una financiación adecuada".

Así lo ha expuesto la secretaria de Mujeres, Políticas Sociales, Vivienda y Movimientos Sociales de CC.OO. en Castilla y León, Yolanda Martín, que ha considerado la Ley, aprobada en 2024, como "un cambio de paradigma" y una "palanca tractora" para la aplicación de diversos servicios.

"Flecos y demandas"

Pero ha asegurado que ahora necesita un desarrollo ya que en atención a la dependencia "han quedado flecos y demandas" que el sindicato solicita "para que las personas que prestan estos servicios lo puedan hacer mejor".

Además, y en relación a la inclusión de los servicios sociales en la nueva Consejería de Sanidad y Bienestar Social, tras el pacto de PP y Vox, el sindicato ha mostrado su confianza en que este cambio "sume y no reste" para la atención a la dependencia.

Para ello, ha solicitado la convocatoria de la Comisión de Seguimiento y Desarrollo del acuerdo con el Diálogo Social sobre la materia para dar el "impulso necesario" al cumplimiento de "todo lo acordado" entre Junta y sindicatos y "saber, a futuro, cómo debemos ir".