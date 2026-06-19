UGT y CC.OO. avisan a la Junta: "Europa certifica la vulneración de derechos durante el anterior gobierno de PP-Vox"

Las secretarías generales de CC.OO. y UGT en Castilla y León han respondido al último dictamen del Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS).

Las organizaciones sindicales han afirmado que la Junta de Castilla y León "no tiene nada que celebrar", puesto que asegura que el informe de este organismo respalda la denuncia que ambas centrales presentaron en junio de 2023 por actuaciones contrarias al Derecho y a la Carta Social Europea.

Los líderes autonómicos de ambos sindicatos, Óscar Lobo San Juan y Ana Fernández de los Muros, han aclarado que, si bien el informe de 2026 concluye que en la actualidad no existe una vulneración activa de estos derechos, ya que las irregularidades fueron corregidas tras la disolución del gobierno de coalición entre el PP y Vox en el verano de 2024.

Para fundamentar su postura, los sindicatos se remiten al punto 49 del dictamen del CEDS, que en su página 14 constata de forma explícita que las “acciones y omisiones impugnadas han provocado un deterioro duradero de los mecanismos del Diálogo Social en Castilla y León, a pesar de las medidas correctoras”.

Y es que, aseguran que desde el Comité se reconocen "como hechos problemáticos el cierre del Serla o la retirada de financiación para el desarrollo de programas reconocidos en el Diálogo Social".

Por último, han recordado que ambas organizaciones son “acérrimas defensoras” del Diálogo Social en Castilla y León, por lo que tiene de positivo tanto para las personas trabajadoras como para el conjunto de ciudadanía".

Indican por ello que no van a consentir "ningún incumplimiento de la legalidad” por parte del nuevo gobierno de la Junta de Castilla y León porque, "de ser así, nos veremos en los tribunales”, han sentenciado.

Para ambos dirigentes, la línea a seguir es la que emana del informe adoptado por el CEDS. Y han concluido “mostrando su mano tendida para abundar en la concertación y entendimiento con el nuevo gobierno autonómico”.