Órdago de los profesores con amenaza de huelga: “El curso no empezará con normalidad si en septiembre no está el acuerdo"

El secretario autonómico del sector de Enseñanza de UGT Servicios Públicos, José Antonio Sánchez, y el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOOCyL, José Antonio Alegre, en la una rueda de prensa sobre la negociación colectiva en el ámbito educativo R. Valtero Ical

El inicio normal del curso académico 2026/2027 en Castilla y León está en juego. Esa es la principal amenaza que han lanzado este jueves CC.OO. y UGT en una rueda de prensa conjunta, en la que han exigido el desarrollo completo del acuerdo de la mejora de las condiciones laborales de los docentes.

Su órdago contempla una posible huelga en el caso de que este acuerdo no se cumpla el 1 de septiembre y han recordado que el documento fue firmado el 22 de septiembre de 2025 en la mesa sectorial con la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León.

Dicho acuerdo contó con los apoyos de UGT Servicios Públicos y CC.OO., además del resto de organizaciones sindicales, y la Consejería de Educación "se comprometía expresamente a negociar, entre otras, tres medidas concretas".

De esta manera, se incluía el reconocimiento de la función tutorial, la reducción de jornada para el profesorado mayor de 55 años y la dotación estructural de plantilla en los centros que garantice la correcta atención a las necesidades educativas.

Unas medidas que tendrían que tener una aplicación efectiva "a partir del 1 de septiembre de 2026, inicio del próximo curso escolar".

En este sentido, ambos sindicatos han recordado que la firma de un acuerdo es un "acto de compromiso institucional", pero han lamentado que la Junta "lleva meses dilatando y bloqueando las mesas de negociación".

"Desprecian al profesorado de Castilla y León", han añadido. Para UGT y CC.OO, "no se puede utilizar la foto de la firma como propaganda política y después meter las mejoras laborales comprometidas en un cajón". "Gobernar no es solo firmar para las fotos, es cumplir lo firmado", han incidido.

Mientras tanto, han denunciado que la actuación de la Consejería de Educación durante este curso ha seguido "un patrón claro y deliberado de abandono progresivo de la negociación".

Una afirmación que sustentan con el hecho de que en el primer trimestre se convocó la comisión negociadora "de forma intensiva", pero con el objetivo de "obtener rédito electoral del acuerdo recién firmado". "La sobreactuada actividad negociadora de ese periodo no produjo ningún avance real", han asegurado.

El acuerdo reflejaba, además, la celebración de dos reuniones de la comisión durante trimestre del año, pero han subrayado que "solo se convocó una que se desarrolló con una clara falta de respeto a los sindicatos en la medida que la administración acude sin ninguna propuesta".

En ese punto, han asegurado que la Consejería "ya había decidido enterrar la negociación" y han añadido que en el periodo actual no se ha convocado ninguna reunión. "La comisión no ha sido citada pese a las múltiples peticiones. La situación en funciones de la Junta no justifica, no ampara y no excusa este incumplimiento", han precisado.

Siguiendo esta cronología, han hecho hincapié en que "un acuerdo no caduca cuando cambia un gobierno" y han reivindicado que "tiene vigencia desde el momento en el que se suscribe".

El documento, además establece "con claridad" que todas estas mejoras deben estar aplicadas en el arranque del curso que viene, para el que quedan apenas tres meses.

En este contexto, los sindicatos han considerado que partiendo de que la planificación de un curso escolar "no se improvisa", la Consejería de Educación está incurriendo "en una falta de respeto a los docentes" y es una "irresponsabilidad de gestión que aboca al inicio del curso al caos organizativo".

Han lamentado así que Castilla y León se está quedando "a la cola" en la implantación de todas estas medidas que ya se están avanzando en otras comunidades autónomas.

Una situación que "castiga" al profesorado actual y hace que la educación pública de la Comunidad "pierda atractivo para los nuevos docentes, provocando una fuga de talento hacia comunidades vecinas que sí cuidan a sus profesionales".

Por todo ello, han advertido de que "la paz social en la educación de Castilla y León quedará definitivamente rota al inicio del próximo curso" en caso de que la Consejería mantenga "su actitud de bloqueo e incumplimiento".

"Vamos cumpliendo"

Por otro lado, el portavoz de la Junta en funciones, Carlos Fernández Carriedo, ha defendido este jueves que el Ejecutivo está "cumpliendo en las partes más importantes" y ha explicado que inicialmente había "un par de elementos que eran muy relevante y que ya se dieron cumplimiento".

De esta forma, se ha referido a la compatibilidad entre los sexenios y la carrera profesional, que antes de este acuerdo era "incompatible" y había que "elegir entre una de estas dos opciones".

Sin embargo, ahora, al no elegir, "supone una mejora retributiva consolidable para estos trabajadores". Algo en lo que Carriedo ha incidido en que "se ha cumplido ya".

Por otro lado, ha mencionado la consideración especial de los tutores, sobre todo en el ámbito rural. Algo que, según ha garantizado, "se ha cumplido".

"El compromiso era negociar otros ámbitos, entonces seguimos abiertos a esa negociación, a intentar seguir alcanzando nuevos acuerdos desde la garantía de ir cumpliendo los que vamos desarrollando", ha apuntado.

Asimismo, ha recordado otras mejoras como la implantación de las 35 horas de jornada laboral o el límite horario de la jornada lectiva. Una serie de "esfuerzos considerables", ya en vigor y que ahora se están "complementando con otros acuerdos".