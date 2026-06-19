Huelga de los trabajadores de Iberdrola en Castilla y León: "El clima es nefasto y el descontento manifiesto"

Imagen de la manifestación de los trabajadores de Iberdrola este viernes en Valladolid.

Este viernes, 19 de junio, más de 9.300 trabajadores de Iberdrola, entre ellos los de Castilla y León, han salido a la calle para manifestarse en una jornada de huelga en la que han denunciado que "el clima es nefasto y el descontento de la plantilla manifiesto" a raíz del bloqueo del convenio "tras 16 meses de negociación sin avances".

Así lo han manifestado UGT y CC.OO. durante una concentración convocada en Valladolid para desmentir al presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, cuando asegura que "las encuestas de clima son satisfactorias".

Ambas organizaciones han recordado que la negociación del convenio colectivo arrancó en enero de 2025 con los mensajes del antiguo CEO de Iberdrola en España, Mario Ruiz Tagle, quien mandó mensajes a la plantilla sobre diálogo y escucha.

Sin embargo, en la actualidad han denunciado que desde entonces ni tampoco el nuevo CEO, Pedro Azagra, o el presidente han atendido a las reivindicaciones de la plantilla "manteniendo una postura de bloqueo en la negociación y que ha dado como resultado que 16 meses después las conversaciones estén en el mismo punto de partida".

En este sentido, han recordado que la plantilla acumula desde 2021 "una pérdida del 19% respecto al IPC al haberse revisado los salarios únicamente un 0,7% anual". Mientras tanto, han criticado que el plan de la empresa sea "perpetuar el sistema mediante una política de incremento salarial que nunca podrá alcanzar el IPC en cualquier circunstancia".

"Incluso si Iberdrola superase los 28.000 millones de euros de beneficio en 2028, tal y como anunció el presidente en la Junta, la plantilla seguirá perdiendo poder adquisitivo", han incidido.

A su vez, han explicado que Iberdrola ha marcado este año el "enésimo récord de beneficios, cotización y dividendos, así como la máxima remuneración a la alta dirección junto a bonus millonarios".

"La remuneración de la alta dirección es tan desorbitada que el principal 'proxy advisor' mundial, ISS, ha recomendado votar en contra de la remuneración de la alta dirección de Iberdrola", han destacado.

También han denunciado que a CC.OO. y UGT se les impidió la intervención durante la Junta de accionistas 2026 "a pesar de representar casi 38 millones de euros en acciones".

Por todo ello, califican de "vergüenza" la posición tomada por Iberdrola que, al mismo tiempo, "presume de ser un líder energético global y una de las mayores compañías eléctricas por capitalización bursátil del mundo".

Para los sindicatos, los salarios están "alejadísimos de la propaganda difundida por la propia empresa cuando habla de retribuciones de la plantilla de más de 88.000 euros de media e incrementos de más de 5.000 euros anuales".

A su juicio, esto son cifras que "solo buscan exponer a los trabajadores de Iberdrola frente a la opinión pública como modo de justificación por la enorme evolución de las retribuciones de la alta dirección, enmascarando así una política retributiva para su plantilla absolutamente injustificable para una compañía con el desarrollo y la dimensión económica de Iberdrola".

Han subrayado que las "cifras no engañan", exponiendo que el beneficio neto de la empresa ha subido un 12% hasta alcanzar los 6.285 millones de euros. Desde 2021, la cifra se incrementa hasta los casi 25 millones de euros.

Además, han denunciado que Ignacio Sánchez Galán ha incrementado su remuneración un 6,45%, "pasando de 13,2 millones a 14,11 millones".

Todo este conglomerado de cifras ha creado una "conflictividad sin precedentes", según los sindicatos, que ha desembocado en causas en la Audiencia Nacional hasta en "cuatro ocasiones en los dos últimos años".

Es más, han recordado que la justicia "ha condenado a Iberdrola obligándola a revalorizar las prestaciones de riesgo del Plan de Pensiones en base al IPC, declarando ilícita la implantación del voto telemático en las elecciones sindicales, anulando la subida de más del 25% pactada con SIE, Atype y USO en la cuota de uno de los beneficios sociales de la plantilla y obligándola a subir un 10% el sueldo a los nuevos ingresos".

Es más, dichas resoluciones, según han precisado, declaran "ilegal la doble escala salarial implantada en el convenio de 2021 firmado por SIE, Atype y USO".

A todo esto también suman "otros tantos acuerdos prejudiciales de ámbito nacional" en materias como penalización del absentismo, permisos de hospitalización, restricciones a la tarifa empleado y distintas demandas a nivel local sobre asuntos de diversa índole.

Por último, han lamentado que Iberdrola haya estado negando "la grave situación interna mediante certificados privados de acreditación de relaciones laborales de escaso valor, con la intención de desacreditar la situación que está viviendo la plantilla".