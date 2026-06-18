La mayor cita de oposiciones de Secundaria en Castilla y León: 15.000 aspirantes competirán por 1.006 plazas docentes

Oposiciones al Cuerpo de Maestros, Secundaria y otros en Castilla y León ICAL

Es el momento de la verdad, después de muchas horas de estudio y de sacrificio. El proceso selectivo, que arranca este sábado 20 de junio, contará con la participación de más de 15.000 aspirantes que competirán por una de las 1.006 plazas ofertadas por la Consejería de Educación.

La convocatoria incluye un total de 33 especialidades distribuidas entre el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, el de Profesores de Música y Artes Escénicas y el de Escuelas Oficiales de Idiomas. Del total de plazas, 970 corresponden a Secundaria, 11 a Piano en Música y Artes Escénicas y 25 a Inglés en las Escuelas Oficiales de Idiomas.

Entre las especialidades con mayor oferta destacan Inglés, con 155 plazas y 1.407 aspirantes; Lengua Castellana y Literatura, con 85 plazas y 1.043 candidatos; Geografía e Historia, que suma 85 plazas y 2.031 aspirantes; y Orientación Educativa, con 75 plazas para 970 opositores.

La especialidad de Geografía e Historia se convierte además en la más demandada de toda la convocatoria, al concentrar más de dos mil aspirantes para las 85 plazas convocadas en Segovia.

También sobresalen las convocatorias de Educación Física, con 50 plazas y 883 aspirantes; Biología y Geología, con 50 plazas y 1.158 candidatos; Servicios a la Comunidad, con 55 plazas y 827 inscritos; y Dibujo, que registra 829 aspirantes para 30 plazas.

Provincias

Por provincias, las pruebas se desarrollarán en distintas sedes repartidas por Castilla y León. Salamanca acogerá, entre otras, las especialidades de Inglés y Música; Valladolid será sede de Biología y Geología, Organización y Gestión Comercial, Procesos Comerciales e Intervención Sociocomunitaria.

Mientras que Burgos concentrará buena parte de las especialidades de Formación Profesional vinculadas al ámbito sanitario e industrial.

En el caso del Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas, la especialidad de Piano oferta 11 plazas para un total de 190 aspirantes en Palencia.

Por su parte, las Escuelas Oficiales de Idiomas convocan 25 plazas de Inglés, a las que concurren 299 candidatos en Ávila.

Los aspirantes admitidos deberán presentarse ante los tribunales correspondientes a las 8.30 horas del sábado, provistos de un documento oficial de identificación, ya sea DNI, pasaporte, permiso de conducción o equivalente.

La Consejería de Educación recuerda que los llamamientos de los tribunales pueden consultarse a través de la aplicación PITIA y que toda la información relativa al procedimiento selectivo, sedes de examen y composición de tribunales está disponible en el Portal de Educación de Castilla y León.