Rajoy ensalza a Mañueco como “referente de sensatez” y deja una de sus míticas frases para bendecir el pacto PP-Vox

Rajoy es genio y figura…y lo seguirá siendo. El expresidente del Gobierno aprovechó este jueves su presencia en Valladolid con motivo de la toma de posesión de Alfonso Fernández Mañueco en las Cortes de Castilla y León para bendecirle.

Le ha definido como un “referente de sensatez” en la política española, además de mostrar su confianza en la estabilidad del acuerdo de gobierno entre PP y Vox.

Rajoy, una de las figuras más relevantes de la historia reciente del Partido Popular, asistió al acto institucional celebrado en la sede parlamentaria autonómica y, a su salida, fue preguntado por la situación política de Castilla y León y por el futuro de la coalición que sustenta al Ejecutivo regional.

«Yo espero que las cosas le vayan bien y que repercutan en la vida de los castellanos y leoneses. Yo creo que en este momento lo que más espero es que siga siendo un referente de sensatez en la política española, porque ahí no existe», afirmó el expresidente.

Además, Rajoy se mostró convencido de que el acuerdo entre el Partido Popular y Vox podrá mantenerse hasta el final de la legislatura.

Preguntado por si confía en que ambas formaciones completen los cuatro años de mandato, respondió con un rotundo “sí, por supuesto que confío en los acuerdos”.

El exjefe del Ejecutivo recurrió incluso a una de sus habituales máximas políticas para defender la estabilidad institucional, la típica frase de Mariano, que siempre queda para la posteridad.

“Conviene hacerlos para cuatro años y cumplir lo que se haya acordado. Por tanto, creo que es lo mejor y creo que es lo que desea la mayoría de las personas de Castilla y León", señaló.

Lo dicho, genio y figura.