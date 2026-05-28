Vox exige a la Universidad de León retirar el Doctor Honoris Causa a Zapatero: "Daña la imagen"

Acto académico de investidura del ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, como Doctor Honoris Causa por la Universidad de León Campillo ICAL

El Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Castilla y León ha solicitado formalmente a la Universidad de León (ULE) la retirada inmediata del título de Doctor Honoris Causa concedido al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el año 2023.

La petición ha sido realizada mediante una carta remitida por el portavoz parlamentario de la formación, Carlos Pollán, a la rectora de la institución académica, Nuria González.

En su escrito, Pollán considera que mantener esta distinción a Rodríguez Zapatero supone “un día más de afrenta a los valores universitarios y un daño a la imagen de la institución leonesa”.

El dirigente de Vox en las Cortes autonómicas defiende además que esta iniciativa responde a un “ejercicio de responsabilidad política”.

El reglamento de la Universidad de León define el título de Doctor Honoris Causa como la “máxima distinción académica” que puede conceder la institución y señala que debe recaer en personas con “méritos sobresalientes”.

Precisamente sobre este punto incide Pollán, quien sostiene que el expresidente socialista ha sido noticia recientemente por “méritos sobresalientes como estar imputado por delitos relacionados con el tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsedad documental u organización criminal”.

Asimismo, el portavoz parlamentario critica las relaciones internacionales del exmandatario y afirma que sus “estrechas relaciones con regímenes donde la democracia brilla por su ausencia” hacen incompatible que continúe ostentando este reconocimiento académico.

Vox también valora positivamente que la propia Universidad de León haya reconocido públicamente la posibilidad de revisar esta distinción.

No obstante, Pollán insta al Rectorado a acelerar el procedimiento “para salvaguardar la dignidad y el prestigio de la Universidad de León”.

La misiva concluye reclamando que, de cara al futuro, la institución académica establezca “criterios de idoneidad más exigentes” para la concesión de honores universitarios, de forma que estos recaigan únicamente “en personalidades cuya trayectoria realmente sea acorde con los valores de la institución”.

La Universidad mantiene la prudencia

La Universidad de León concedió el Doctor Honoris Causa a Rodríguez Zapatero en 2023 como reconocimiento a su trayectoria política y a su legado legislativo.

Sin embargo, ahora todo lo que rodea actualmente al expresidente ha abierto un debate interno sobre la continuidad de dicha distinción.

La rectora de la ULE, Nuria González, ha admitido públicamente que la retirada del reconocimiento podría llegar a producirse si las investigaciones judiciales avanzan y los indicios actuales derivan en pruebas concluyentes.

Aun así, la dirigente universitaria ha apelado a la prudencia y ha asegurado que, por el momento, no existen elementos suficientes para adoptar una decisión de tal relevancia.

No obstante, González dejó abierta la puerta a revisar el Honoris Causa si “toda esa gestión queda en entredicho” y se acreditan responsabilidades derivadas de las investigaciones.

Durante la ceremonia solemne del pasado 2023, la catedrática Esther Seijas Villadangos definió a Zapatero como un “leonés nacido en Valladolid”.

En aquel reconocimiento, la Universidad destacó las principales leyes impulsadas durante sus gobiernos, entre ellas la Ley de Igualdad, la Ley contra la Violencia de Género, el matrimonio homosexual y la Ley de Dependencia.

Por su parte, Rodríguez Zapatero defendió entonces esas reformas como instrumentos destinados a “dignificar” la sociedad española y combatir la desigualdad, reivindicando además una trayectoria política marcada por la defensa de la paz y el rechazo a la violencia.

Tres años después, sin embargo, el escenario político y judicial ha cambiado sustancialmente.