A un año de las municipales: el PP busca su 'efecto plebiscito' contra un PSOE ahogado por el 'sanchismo'

Falta solo un año para las municipales del 23 de mayo de 2027 (sin confirmación oficial) y Castilla y León ya huele a precampaña con un tablero político que se presenta más abierto, imprevisible y fragmentado que nunca.

Casi todos los alcaldes actuales se preparan para repetir candidatura, pero con una excepción de peso: el histórico Francisco Guarido dejará la Alcaldía de Zamora tras 12 años al frente.

Mientras tanto, las quinielas hierven con nombres de alto voltaje que pueden cambiar el color de varias capitales.

Los resultados de las elecciones autonómicas todavía están coleando y la intención de todos es mejorarlos cuando haya que meter la papeleta para elegir a los alcaldes.

En Valladolid, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, emerge como una apuesta de primer nivel para el PSOE, mientras en otras ciudades surgen perfiles locales con fuerte tirón o aspirantes que buscan dar el salto definitivo.

También serán protagonistas de esta precampaña los partidos minoritarios y localistas. Formaciones como Soria ¡Ya!, UPL, Valladolid Toma la Palabra, Vamos Palencia o Vox se preparan para ejercer de auténticos árbitros.

Algunos ya lo fueron hace cuatro años en plazas decisivas, donde condicionaron el color de las alcaldías.

Y sobre este escenario tan complejo sobrevuela una gran incógnita nacional: la posible coincidencia o proximidad con las elecciones generales, si Pedro Sánchez decide adelantar los comicios.

Un solapamiento que obligaría a los partidos a rediseñar estrategias, pactos y mensajes, y que podría marcar de forma decisiva la participación y el resultado en las nueve capitales de provincia.

Con el reloj ya en marcha, cada capital vive su propia batalla interna, con candidaturas aún por cerrar, equilibrios internos delicados y llaves que podrían estar en manos de terceros.

Así, el PP quiere mantenerse en la ola victoriosa de las últimas elecciones y repetir o mejorar los resultados de 2023, aunque todavía no ha revelando sus cartas de candidatos.

El PSOE quiere evadirse del ruido nacional, algo que es casi imposible, e intentar que en los ayuntamientos se vote a las personas. De momento ya se van conociendo algunos nombres, aunque los más destacados son una incógnita.

Mientras que fuentes de Vox aseguran a este medio “son un partido nacional” por lo que “esa decisión le corresponde a la Comisión Ejecutiva Nacional”.

De esta manera, la formación de Abascal, como es habitual, no avanzará los nombres de los candidatos hasta que no se aproxime la cita.

La batalla por Valladolid

En Valladolid, el PP respalda la reelección del alcalde desde 2023, Jesús Julio Carnero, quien ya ha manifestado su intención de repetir como candidato.

Con todo, la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez, también cuenta con notable visibilidad interna y figura en las quinielas del partido.

En el PSOE, que celebrará primarias tras el verano, suenan nombres de peso como el de la ministra de Igualdad, Ana Redondo.

El exalcalde y ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, con gran arraigo local, se ha autoexcluido como candidato y no se descarta al actual portavoz municipal, Pedro Herrero.

La batalla por la Alcaldía se verá condicionada por el hecho de que el número de concejales ascenderá de 27 a 29, al haber superado la ciudad los 300.000 habitantes.

Y partidos como Valladolid Toma la Palabra (VTLP) y Vox podrían volver a tener la llave de Gobierno y decantar la Alcaldía hacia uno u otro lado, como sucedió hace cuatro años.

El relevo socialista en Burgos

En Burgos, el PP previsiblemente volverá a presentar como candidata a la actual alcaldesa Cristina Ayala.

En el PSOE, tras la salida de Daniel de la Rosa del Consistorio, el actual portavoz, Josué Temiño, emerge como el perfil en claro ascenso con fuerte respaldo del aparato regional.

Con todo, los socialistas activarán el proceso de primarias para elegir a los candidatos de los municipios de más de 20.000 habitantes tras el verano, con el objetivo claro de recuperar la Alcaldía que ostentó De la Rosa entre 2019 y 2023.

Vox podría volver a tener la llave, al igual en las pasadas elecciones cuando fue determinante para que Ayala obtuviera el bastón de mando municipal a pesar de que el PSOE fue la lista más votada.

El verso suelto de Palencia

En Palencia, la actual alcaldesa, la socialista, Miriam Andrés, se perfila como candidata natural a la reelección.

Andrés, que se ha consolidado como un verso suelto dentro del PSOE y como uno de los perfiles más críticos con el sanchismo, cuenta con gran implantación local.

El PP aún no ha posicionado públicamente a un candidato claro, aunque trabaja para capitalizar la ruptura del pacto de gobierno y presentarse como alternativa de estabilidad.

El histórico Alfonso Polanco podría repetir como cabeza de lista, aunque no se descarta a la procuradora Mercedes Cófreces, una figura en ascenso en la formación.

El partido localista Vamos Palencia, tras abandonar el acuerdo con Andrés y ser expulsado de la Junta de Gobierno, se consolida como un actor clave que podría volver a tener la llave del consistorio en 2027, condicionando cualquier mayoría.

La incógnita de Segovia

En Segovia, el PP aspira a la reelección de José Mazarías, que, previsiblemente, repetirá como candidato municipal.

En el PSOE, la actual portavoz y exalcaldesa Clara Martín se consolida como la principal referente y candidata más probable, aunque el partido podría explorar otros perfiles si decide apostar por la renovación.

Los pequeños partidos podrían ser determinantes en un Ayuntamiento especialmente fragmentado.

En los últimos comicios, Vox obtuvo dos concejales, Izquierda Unida otros dos, Podemos uno y Ciudadanos uno, por lo que cualquier movimiento en uno u otro sentido podría inclinar la balanza del poder municipal segoviano.

En Ávila puede pasar cualquier cosa

El Ayuntamiento de Ávila no es azul, ni rojo ni verde, en este caso es amarillo. Con Jesús Manuel Sánchez Cabrera, de Por Ávila (escisión del PP) al frente. Todo hace indicar que se presentará de nuevo para ser reelegido como alcalde. Mientas que PP y PSOE tendrán cambios.

Los populares tendrán que buscar sustituto para un peso pesado como la actual portavoz del PP en el Senado y exconsejera, Alicia García.

Por su parte, Carlos Montesino, secretario provincial del PSOE en Ávila, ha adelantado que se prevén modificaciones en la candidatura para la capital, por lo que es probable que Eva Arias no repita como candidata.

León, la casa de los líos

En León todo gira sobre un nombre: n León, su alcalde José Antonio Diez. Ahora mismo está enfrentado al secretario provincial del PSOE leonés, Javier Alfonso Cendón, gran defensor de Zapatero, pero cuenta con el cariño de los vecinos.

Diez ya ha dicho que él no se va del partido. Una patata caliente en manos de los socialistas, una más.

De momento el pasado lunes el secretario de Política Municipal del PSOE de Castilla y León, Fran Díaz, ya estuvo en León para allanar el camino. Su objetivo es mantener la Diputación leonesa.

El PP también anda algo desorientado. El actual consejero de Medio Ambiente en funciones, Juan Carlos Suárez-Quiñones es el presidente de la gestora que se hizo cargo tras la última crisis interna y se desconoce el nombre del candidato.

Además, Eduardo López Sendino no repetirá como candidato de la Unión del Pueblo Leonés (UPL) en las elecciones municipales de 2027 por lo que también se busca candidato. En caso de que haya varios aspirantes, la elección del candidato se resolverá mediante un proceso interno.

Carbayo, el invencible

La capital charra parece tener las cosas claras. El actual alcalde, Carlos García Carbayo (PP), será el candidato de nuevo con ganas de lograr una nueva mayoría absoluta.

El PSOE ha anunciado que José Luis Mateos, quien fue el candidato en las anteriores elecciones, deja su puesto para lanzar la previsible candidatura de su compañera de grupo municipal María Sánchez.

La alargada sombra de Carlos Martínez

Otro caso especial será el del Ayuntamiento de Soria. Dominado durante cinco legislaturas por Carlos Martínez (cuatro con mayoría absoluta) y ahora nuevo líder autonómico del PSOE. Será un momento duro pero esclarecedor para los sorianos.

Su sucesor en la Alcaldía, Javier Antón, será cabeza de cartel en 2027. Y eso que para serlo tuvo que dimitir en bloque el grupo municipal.

El PP buscará dar un sorpasso histórico con dos nombres en la porra: Belén Izquierdo y Javier Jiménez, actuales concejales del grupo municipal.

En este Ayuntamiento también hay que tener en cuenta que por primera vez ¡Soria Ya! se presentará. Hasta el momento solo lo había hecho en las Autonómicas, en una estrategia errónea.

Ha aclarado que no presentará listas "por presentar", serán donde existan personas dispuestas a dar el paso de “forma responsable y comprometida” con su municipio.

Todos quieren el trono de Guarido en Zamora

En tierras zamoranas van un paso por delante. Sobre todo por el lado izquierdo. El actual primer teniente de alcalde y concejal de Promoción Económica y Protección Ciudadana del Ayuntamiento de Zamora, David Gago, ha anunciado que será el candidato del PSOE.

También ha movido ficha Izquierda Unida, actual regidor del Ayuntamiento zamorano. Pero en este caso ya no estará Francisco Guarido que deja la política y será Pablo Novo. El actual concejal de Obras, Movilidad, Infraestructuras y Participación Ciudadana sustituye al histórico regidor tras 11 años al mando, siendo la única alcaldía de España en manos del histórico IU.

Por parte del PP hay más silencio. Una posible candidata podría ser Isabel Blanco, aunque es considerada esencial en la Junta.

La marcha de Guarido, una persona con mucho carisma en la ciudad, hace que el abanico se abra y todo esté muy abierto. De ahí que el resto de partidos quiera pescar en el Duero.