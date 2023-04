Arranca la batalla de las municipales: PP y PSOE exhiben músculo, declive de Cs y Vox con menos fuerza de lo esperado

El largo camino que son unas elecciones municipales va dando sus primeros pasos. Aunque los políticos llevan mucho tiempo en precampaña, no ha sido hasta este martes cuando se han confirmado las candidaturas definitivas de los partidos a los diferentes municipios de Castilla y León. No refleja lo que supondrá el resultado definitivo, pero sí es una buena radiografía del estado de forma en el que llegan los partidos a la cita del 28 de mayo.

2.248 municipios de Castilla y León están llamados a las urnas y es el momento de saber dónde estarán representados los grandes partidos. Además, hay que sumar los pequeños partidos que se agrupan en diferentes localidades.

Los titulares son claros, el Partido Popular llega en mejor forma que hace cuatro años, como el partido con más candidaturas, el PSOE se mantiene en la segunda posición con 2.157 municipios. Vox, que parecía que podría llegar con mucha fuerza, se ha desinflado y le ha costado bastante sacar listas en algunos municipios de la zona rural. Unidas Podemos ha intentado salvar el escollo con diferentes sopas de letras con diferentes agrupaciones. Y el que parece que va a consumir su hecatombe es Ciudadanos con un descenso de candidaturas tremendo hasta el punto que Por Ávila suma más siendo solo uniprovincial. Mientras que los partidos provinciales como UPL y Por Ávila toman mucha fuerza respecto a otros comicios. Además, España Vaciada tendrá su estreno municipal. No estará en las urnas Soria Ya que ha rechazado esta cita con las urnas.

PP, el que más

El Partido Popular ha presentado 2.235 candidaturas a las elecciones locales del próximo 28 de mayo, lo que representa el 99,4% de los 2.248 municipios de Castilla y León, con la totalidad de listas cubiertas en siete provincias, excepto en Burgos y Segovia donde hay 3.221 vecinos que no podrán votar con la papeleta de los ‘populares’.

El PP cubre el mapa de las provincias de Ávila (248 municipios); León (211 municipios); Palencia (191 municipios); Salamanca (362 municipios); Soria (183 municipios); Valladolid (225 municipios) y Zamora (248 municipios). En Burgos, presentan candidaturas en 360 de 371 municipios (97,03%) y en Segovia en 207 de 209 municipios (99,04%). Así, presenta 13.548 candidatos, más 1.141 a juntas vecinales o pedáneos, lo que supone 15.000 candidatos sin contar los suplentes, precisó Vázquez, que ha afirmado “el orgullo” y “la fortaleza” del partido, a la vez que subrayó que las personas de su partido están “más animadas” que hace cuatro años.

PSOE no consigue su objetivo

El PSOE presenta candidaturas “comprometidas” en el 96% de los municipios de Castilla y León tras el cierre del plazo para presentar las listas a las elecciones, aunque su objetivo era el 100% no ha podido ser posible. En total, serán 2.157 municipios los que dispondrán de listas del PSOE para esta citar electoral de 2023. En todo caso, señalan desde la Secretaría de Política Municipal, las candidaturas presentadas están formadas principalmente por personas “comprometidas” con sus municipios, “implicadas” con sus vecinos y vecinas y con “voluntad” de representar el proyecto del PSOE en la Comunidad autónoma.

Así, en Ávila se han presentado candidaturas socialistas en 248 municipios (100%), en Burgos en 299 (81%), en León, 211 (100%); en Palencia, 187 (98%), en Salamanca, 362 (100%), en Segovia, 206 (99%), en Soria, 171 (93%), en Valladolid, 225 (100%) y en Zamora, 248 (100%).

Vox, menos de lo esperado

El Español Noticias de Castilla y León ha solicitado la información de candidaturas autonómicas al partido pero no ha sido aún facilitada. No obstante, ya se conocen los datos en algunas provincias y es un buen espejo de la situación. Por ejemplo en Valladolid donde presentará candidaturas en 50 de los 225 municipios de la provincia, una cifra por debajo de las expectativas. En Palencia serán 40, en Zamora 32, cerca de la veintena en Segovia y Burgos es donde más arraigo tiene con 71. Aunque desde Vox mantienen la tranquilidad y confía en ser la llave para poder gobernar en varios municipios de la Comunidad. Vox lleva a rajatabla la consigna nacional de no hacer ruido, evitar las comparecencias ante los medios y, sobre todo, no exponerse más allá de lo necesario.

Ciudadanos se desvanece

Ciudadanos se desvanece y los datos así lo confirman en Castilla y León. De presentar cerca de medio millar de listas en las municipales de 2019 a 186 en el próximo 28 de mayo. El declive de la formación naranja se hace patente, también, en las candidaturas que presentará para la cita electoral. El partido indica que presentaron dos candidaturas en Ávila; 57 en Burgos; once en León; 26 en Palencia; 39 en Salamanca; 20 en Segovia; cuatro en Soria; 23 en Valladolid, y cuatro en Zamora. Fuentes del partido no han sabido cifras el número total que se presentaron hace cuatro años, pero lo aproximan al medio millar, una cantidad que queda muy lejos de las 186 actuales, más de un tercio menos. Así, CS estará presente en todas las capitales de provincia, con excepción de Zamora donde, según Villarroel, la formación liberal ha priorizado reconstruir el partido desde la raíz para mantener la estructura provincial.

UPL, en auge

La Unión del Pueblo Leonés (UPL) multiplica sus candidaturas para las elecciones municipales, en pleno auge del leonesismo. La formación llegará a un 17% más de población leonesa que en las elecciones de 2019, pasando de un 62% de presencia a más de un 80%, en una situación especialmente favorable para sus intereses, con algunas encuestas pronosticando incluso la entrada del partido en el Congreso de los Diputados por primera vez en su historia. UPL presenta un total de 142 candidaturas para las provincias de León, Zamora y Salamanca, que engloban la Región Leonesa, siendo 103 para la provincia leonesa, 23 para la zamorana y 16 para la salmantina.

Por Ávila, un 500% más que en las elecciones de 2019

Por Ávila ha presentado candidaturas para las elecciones municipales del 28 de mayo en más de 200 municipios de todas las comarcas de la provincia, lo que supone un 500% más que en los comicios de 2019, según ha señalado el presidente de la formación, José Ramón Budiño.

Budiño, acompañado por el secretario general y por el coordinador de Por Ávila, Juan Carlos Corbacho y Carlos Jiménez, respectivamente, ha subrayado que este crecimiento exponencial es fruto del trabajo "valiente y decidido" de muchas personas en Por Ávila y también de quienes han dado un paso al frente para representar a nuestros vecinos desde las siglas de Por Ávila, sin ningún tipo de ataduras partidistas a la izquierda o a la derecha.

Unidas Podemos, una sopa de siglas

El mapa de la alianza Izquierda Unida y Podemos para las próximas elecciones municipales del 28 de mayo tiene nombre en seis de las nueve capitales de provincia de Castilla y León. Son Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca y Valladolid. Sin embargo, no ha cuajado en Segovia y Soria, mientras que Zamora se presentó ya como “la excepción” al contar con el único alcalde de IU en una ciudad de España. Miembros de Podemos encabezarán las candidaturas de tres ciudades. Margarita Arroyo, en Burgos; Nael Blanco, en León, y Carmen Díez, en Salamanca. Otros tres de IU: Rodrigo San Martín (Palencia), Jimena Manteca (Ávila) y María Sánchez (Valladolid), aunque con la plataforma Valladolid Toma la Palabra.

El estreno de España Vaciada

España Vaciada se estrena con un total de 122 candidaturas para "sembrar otra forma de hacer política", según ha informado a este medio Alejandro Estébanez, responsable de España Vaciada en Valladolid. La formación presentará 66 candidaturas en Burgos en coalición con el Partido Castellano-Tierra Comunera (PCAS-TC), incluyendo la capital, 11 en Salamanca, también incluyendo la capital, y 10 en Valladolid, sumando también la ciudad vallisoletana. En León se presentarán en 26 pueblos y no en la capital y en Palencia en un total de nueve pueblos. En las provincias de Segovia, Soria, Ávila y Zamora no han podido presentar candidatura. "Ha habido contactos pero al final no ha fructificado", ha destacado Estébanez.

La llegada de Zamora Sí

Por su parte, Zamora Sí ha presentado candidaturas en 75 municipios y dos entidades locales menores de la provincia para las Municipales, con un total de 432 candidatos. La formación heredera de Ciudadanos, constituida hace dos meses, ha presentado 48 candidaturas en el partido judicial de Zamora, once en Benavente más dos entidades locales menores, siete en Toro, siete en Villalpando y dos en Puebla de Sanabria.

Sigue los temas que te interesan